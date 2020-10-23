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Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş Kars'ta ziyaret ve incelemelerde bulundu

KARS HABERLERİ  | 23.10.2020 13:37 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş Kars'ta ziyaret ve incelemelerde bulundu

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Kars'ta ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Kars Harakani Havalimanı'na gelen Aktaş'ı, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan ve bazı il protokolü karşıladı.

İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç'ı makamında ziyaret eden Aktaş, çalışmalar hakkında brifing aldı.

Valiliğe de geçen Aktaş, şeref defterini imzalayarak Vali Öksüz ile bir süre makamında sohbet etti.

Bu ziyaret sonrası Kars Vadisi Projesi ile yeni yapılan Kars Polis Evini de inceleyen Aktaş ve beraberindekiler, çalışmalar hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Mehmet Aktaş, daha sonra İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

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