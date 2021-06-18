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Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Şırnak’ta incelemelerde bulundu

18.06.2021 22:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Şırnak’ta incelemelerde bulundu

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Şırnak'ın Cizre ilçesinde incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Aktaş, Cizre ilçe Emniyet Müdürlüğünün yeni hizmet binasını ziyaret ederek İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ile yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra Dicle Nehri kıyısında Cizre Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından şehit polislerin anısına yapılan Şehitlik Anıtı ve Mesire Alanı'nda incelemelerde bulunan Aktaş, şehitleri ve ebediyete irtihal eden gazileri rahmet, minnet ve şükranla yad etti.

Aktaş'a ziyaretinde, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Cizre Kaymakamı Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, Özel Harekat Başkanı Selami Türker, Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Hasan Yiğit, İnşaat Emlak Daire Başkanı Ahmet Nehar Poçan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İstihbarat Başkan Yardımcısı Sezgin Apaydın ve Cizre Emniyet Müdürü Eren Öztürk de katıldı.

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