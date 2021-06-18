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Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Şırnak’ta ziyaretlerde bulundu

18.06.2021 20:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Şırnak’ta ziyaretlerde bulundu

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Şırnak’ta ziyaretler gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Aktaş, Şırnak Valiliğini ziyaret ederek Şeref Defterini imzaladı, Vali Ali Hamza Pehlivan ile çeşitli konularda değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulundu.

Aktaş, daha sonra 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk ve Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy ile görüştü.

Yapılan görüşmelerde kararlılıkla devam eden terörle mücadele başta olmak üzere bazı konularda değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuldu.

Daha sonra İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek değerlendirme toplantısına katılan Aktaş, toplantının ardından yapım ve tefrişat işleri devam eden İl Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binası şantiyesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Aktaş, son olarak Şırnak Adliyesi, Belediye ve Özel Hareket Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek görüşmeler gerçekleştirdi.

Ziyarete, Özel Hareket Başkanı Selami Türker, Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Hasan Yiğit, İnşaat Emlak Daire Başkanı Ahmet Nehar Poçan ve İstihbarat Başkan Yardımcısı Sezgin Apaydın da katıldı.

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