Emniyet ‘Huzur 03’ uygulamasıyla asayişi sağlıyor

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayişin ve kamu düzeninin devamına yönelik vatandaşların can ve mal güvenliği ile mevcut huzur ve güven ortamının sürekliliğini sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde ‘Huzur-03’ uygulaması yaptı. Motosiklet, traktör ve servis araçlarına, aranan şahısların yakalanmasına, günübirlik kiralanan evlerin denetlenmesi yapıldı.

99 ARACA 200 BİN 350 TL CEZAİ İŞLEM

Bu çerçevede 3 bin 138 bin şahıs ile bin 169 araç sorgulandı. Trafik yönünden eksikleri tespit edilen 99 araca 200 bin 350 TL idari para cezası uygulandı. 5 şahsa da yoklama kaçağı çerçevesinde tebligat yapıldı.

36 aranan şahıs yakalandı

Kimlik belgesi bulunmayan 2 Afganistan uyruklu şahıs gerekli işlemleri için Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. 2 şahıstan 2 adet maksat dışı kesici alet ele geçirildi. Çeşitli suçlardan aranması bulunan 36 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

6 işyerine Kimlik Bildirme Sistemine bildirimde bulunmamaktan 112 bin 343 TL idari para cezası uygulandı.

