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Emniyet kemeri simülasyon aracından inenler emniyet kemerinin önemini anladılar

01.12.2022 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanlığına ait mobil tırda vatandaşlara uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Emniyet kemeri simülasyon aracından inenler emniyet kemerinin önemini anladılar

Gençosman Stadyumu içerisinde bulunan spor salonu önünde kurulan Mobil Trafik Eğitim Tırında çocuklara trafik kuralları anlatıldı. Emniyet kemerinin bir trafik kazasında ne denli önemli olduğuna dikkat çekmek ve trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla düzenlenen etkinliğe öğrenciler, vatandaşlar ve çocuklar yoğun ilgi gösterdiler.

Ekiplerin kontrolünde Emniyet Kemeri Simülasyon Aracına bindirilen 15 yaşını geçmiş öğrencilerle birlikte yetişkinler ters dönen, çarpmanın şiddetiyle sağa, sola savrulan araç içerisinde trafik kazası anlarına tanıklık ettiler. Emniyet kemeri simülasyon aracını test eden öğrenci ve vatandaşlar, araçtan indikten sonra emniyet kemerinin önemini anladıklarını, bundan sonra trafiğe çıktıklarında emniyet kemeri takacaklarını söylediler.

Simülasyon aracından inen ve o anlara şahitlik eden bir öğrenci ise, "Çok korkunç bir andı, emniyet kemerinin önemini bu araç sayesinde anladım. Daha önceden emniyet kemeri takmadığım için emniyet kemerinin bu kadar sağlam olduğunu bilmiyordum, aşağı düştüğüm anlarda bile emniyet kemeri beni tuttu" diyerek konuştu. Arkadaşıyla birlikte simülasyon aracına binerek kaza anlarına tanıklık eden bir diğer öğrenci ise, "Ben araca binen biriyim, ailemle trafiğe çıkan biriyim. Bu simülasyon aracına binmeden önce emniyet kemeri takan biri değildim. Simülasyon aracına bindikten sonra emniyet kemeri takmaya başlayacağım, araç kullanan, kullanmayan herkes emniyet kemerini muhakkak taksın" dedi.

Öte yandan, etkinliğe katılan vatandaşlar alkollü hissi veren alkol gözlüğü takarak penaltı atışları yaptı. Spor salonunda kurulan parkurda ise pedallı arabalara binen öğrenciler, jandarma personeli gözetiminde emniyet kemeri, trafik ışıkları, uyarı levhaları ve yaya geçitleri konusunda uygulamalı eğitim aldı.

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