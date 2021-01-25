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  4. Emniyet kemeri takmayan 11 sürücüye bin 584 TL ceza kesildi

Emniyet kemeri takmayan 11 sürücüye bin 584 TL ceza kesildi

25.01.2021 10:23 | Son Güncelleme:
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Emniyet kemeri takmayan 11 sürücüye bin 584 TL ceza kesildi

Kütahya’nın Simav ilçesinde, polis sorumluluk alanında yapılan emniyet kemeri kontrollerinde 11 araç sürücüsüne toplam bin 584 TL trafik cezası uygulandığı bildirildi.Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, kent merkezinde emniyet kemeri kullanım oranının düşük olduğunu belirtti.

Kütahya’nın Simav ilçesinde, polis sorumluluk alanında yapılan emniyet kemeri kontrollerinde 11 araç sürücüsüne toplam bin 584 TL trafik cezası uygulandığı bildirildi.
Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, kent merkezinde emniyet kemeri kullanım oranının düşük olduğunu belirtti. Kaymakam Halim, “İlçe merkezinde en çok kural hatasının yapıldığı ve kaza riskinin yüksek olduğu hastane kavşağında yaptığımız kontrollerde, 45 araç denetlendi. Emniyet kemeri takmayan 11 araç sürücüsüne toplam bin 584 TL trafik cezası uygulandı” dedi.

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