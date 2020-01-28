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Emniyet Müdürlüğü personeli, depremzedeler için yardım topladı

KASTAMONU HABERLERİ  | 28.01.2020 14:42 | Son Güncelleme

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü personelleri, Elazığ ve Malatya’da zarar gören depremzedeler için yardım topladı.Kastamonu Polis Eşleri Derneği Şube Başkanı Aliye Denizci öncülüğünde Müdür Yardımcısı ve Şube Müdür eşleri ile birlikte Kastamonu Emniyet Müdürlüğü olarak Elazığ ve Malatya’da meydana gelen afet ile ilgili depremzede vatandaşlara yardım eli uzatıldı.Hazırlanan giysi ve gıda kolileri, depremde zarar gören vatandaşlara ulaştırılmak üzere AFAD aracılığıyla deprem bölgesine gönderildi.Kastamonu Polis Eşleri Derneği Şube Başkanı Aliye Denizci, “Meydana gelen elim olaydan dolayı milletimizin başı sağ olsun.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü personelleri, Elazığ ve Malatya’da zarar gören depremzedeler için yardım topladı.
Kastamonu Polis Eşleri Derneği Şube Başkanı Aliye Denizci öncülüğünde Müdür Yardımcısı ve Şube Müdür eşleri ile birlikte Kastamonu Emniyet Müdürlüğü olarak Elazığ ve Malatya’da meydana gelen afet ile ilgili depremzede vatandaşlara yardım eli uzatıldı.
Hazırlanan giysi ve gıda kolileri, depremde zarar gören vatandaşlara ulaştırılmak üzere AFAD aracılığıyla deprem bölgesine gönderildi.
Kastamonu Polis Eşleri Derneği Şube Başkanı Aliye Denizci, “Meydana gelen elim olaydan dolayı milletimizin başı sağ olsun. Allah tekrarından korusun bir daha böyle bir acıyı tekrar yaşatmasın” dedi.

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