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Emniyet Müdürlüğünden anlamlı hediye

MUĞLA HABERLERİ  | 18.03.2020 11:44 | Son Güncelleme

Ortaca’da 20 yıldan buyana bedensel engelli olarak yaşamını sürdüren Tufan Durmuş’a akülü tekerlekli sandalye hediye edildi.Muğla İl Emniyet Müdürlüğünün destekleri ile Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği tarafından temin edilen akülü tekerlekli sandalyeyi, Ortaca İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Başkan ve Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği personeli, Tufan Durmuş’a, Eskiköy Mahallesindeki evinde teslim etti.20 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonrasında omurilik felci olan Tufan Durmuş, kendisine verilen hediye karşısında sevicini teşekkür ederek dile getirdi.Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada vatandaşların huzur ve güvenini sağlama konusunda çalışmaların süreceği bildirildi.

Ortaca’da 20 yıldan buyana bedensel engelli olarak yaşamını sürdüren Tufan Durmuş’a akülü tekerlekli sandalye hediye edildi.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğünün destekleri ile Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği tarafından temin edilen akülü tekerlekli sandalyeyi, Ortaca İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Başkan ve Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği personeli, Tufan Durmuş’a, Eskiköy Mahallesindeki evinde teslim etti.
20 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonrasında omurilik felci olan Tufan Durmuş, kendisine verilen hediye karşısında sevicini teşekkür ederek dile getirdi.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada vatandaşların huzur ve güvenini sağlama konusunda çalışmaların süreceği bildirildi.

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