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Emniyet Müdürü Artunay, JAKEM Komutanı Altın’ı ziyaret etti

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 16.06.2020 11:16 | Son Güncelleme

İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Jandarma Teşkilatı’nın kuruluşunun 181.yıldönümü dolayısıyla JAKEM Komutanı Jandarma Albay Ercan Altın’ı ziyaret etti.Nevşehir İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 181.yıldönümü dolayısıyla Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanı Jandarma Albay Ercan Altın’ı ziyaret ederek Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 181.yıldönümünü kutladı.Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, “Daima birlikte omuz omuza görev yapmaktan gurur duyduğumuz Jandarma Teşkilatının 181’inci kuruluş yılı kutlu olsun” dedi.

Emniyet Müdürü Artunay, JAKEM Komutanı Altın’ı ziyaret etti

İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Jandarma Teşkilatı’nın kuruluşunun 181.yıldönümü dolayısıyla JAKEM Komutanı Jandarma Albay Ercan Altın’ı ziyaret etti.
Nevşehir İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 181.yıldönümü dolayısıyla Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanı Jandarma Albay Ercan Altın’ı ziyaret ederek Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 181.yıldönümünü kutladı.
Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, “Daima birlikte omuz omuza görev yapmaktan gurur duyduğumuz Jandarma Teşkilatının 181’inci kuruluş yılı kutlu olsun” dedi.

Emniyet Müdürü Artunay, JAKEM Komutanı Altın’ı ziyaret etti

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