YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bayburt
  4. Emniyet Müdürü Bodur’dan Başkan Pekmezci’ye ziyaret

Emniyet Müdürü Bodur’dan Başkan Pekmezci’ye ziyaret

BAYBURT HABERLERİ  | 07.03.2020 07:47 | Son Güncelleme

Bayburt İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’ye nezaket ziyaretinde bulundu.Başkan Hükmü Pekmezci, Emniyet Müdürü Ayhan Bodur’u belediye girişinde karşıladı.

Emniyet Müdürü Bodur’dan Başkan Pekmezci’ye ziyaret

Bayburt İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’ye nezaket ziyaretinde bulundu.
Başkan Hükmü Pekmezci, Emniyet Müdürü Ayhan Bodur’u belediye girişinde karşıladı. Daha sonra makama geçen ikili bir süre gündeme dair sohbet etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Pekmezci, kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekerek Bayburt’a hep beraber hizmet edeceklerini ifade etti.
Emniyet Müdürü Bodur ise kendisine gösterdiği ilgiden dolayı Başkan Pekmezci’ye teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tarlada bulduğu gök taşını satılığa çıkardıTarlada bulduğu gök taşını satılığa çıkardı
Öğrenciler hurda parçalardan traktör tasarladıÖğrenciler hurda parçalardan traktör tasarladı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vali Yazıcı, İdlib gazisini ziyaret etti

Vali Yazıcı, İdlib gazisini ziyaret etti

Piknik alanları bahara hazırlanıyor

Piknik alanları bahara hazırlanıyor

Köksal Toptan Avrasya Üniversitesi’ni gezdi

Köksal Toptan Avrasya Üniversitesi’ni gezdi

Başkan, üniversitelilerin çay davetini geri çevirmedi

Başkan, üniversitelilerin çay davetini geri çevirmedi

Lise öğrencileri su altı dalışını öğrendi

Lise öğrencileri su altı dalışını öğrendi

Türkiye’nin ilk inovatif OSB’si Bandırma’ya kuruluyor

Türkiye’nin ilk inovatif OSB’si Bandırma’ya kuruluyor

Bayburt Namaz Vakitleri 7 Mart Cumartesi

İmsak
05:13
Sabah
06:36
Öğle
12:35
İkindi
15:48
Akşam
18:24
Yatsı
19:42

Bayburt Nöbetçi Eczaneler 7 Mart Cumartesi

Isık Eczanesi
Merkez
Isık Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yurt ışıkları Mehmetçik için yandı

Yurt ışıkları Mehmetçik için yandı

Vali Cüneyt Epcim, İl Genel Meclisi üyeleriyle buluştu

Vali Cüneyt Epcim, İl Genel Meclisi üyeleriyle buluştu

Bilgiç’ten Başkan Pekmezci’ye ziyaret

Bilgiç’ten Başkan Pekmezci’ye ziyaret

Başkan Pekmezci karla mücadele çalışmalarını sahada takip etti

Başkan Pekmezci karla mücadele çalışmalarını sahada takip etti

Bayburt’ta kestane satıcılarının yüzü gülüyor

Bayburt’ta kestane satıcılarının yüzü gülüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.