Emniyet Müdürü Çelik’ten, Bozkurt’a hayırlı olsun ziyareti

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Emniyet Müdürü Hakan Çelik, AK Parti İlçe Başkanı Saffet Bozkurt’a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çelik, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanlığı’na seçilen Avukat Saffet Bozkurt ve Yönetim Kurulu Üyelerine yeni görevlerinde başarılar diledi. AK Parti Kdz. Ereğli Başkanı Avukat Saffet Bozkurt ise emniyet teşkilatını önemsediklerini belirterek "Ereğli’de emniyetimiz güzel hizmetler yapıyor. Bunu gözlemliyoruz. Bizlerde teşkilatımıza her türlü desteği vermeye hazırız." dedi.

