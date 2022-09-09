Emniyet müdürü çiftin trafik kazasında ölen oğlunun cenazesi defnedildi

MERSİN (AA) - Mersin'in Yenişehir ilçesinde, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Selma Petek ve Silifke İlçe Emniyet Müdürü İsmail Petek'in trafik kazasında hayatını kaybeden oğlu Buğra Petek'in cenazesi toprağa verildi.

İsmet İnönü Bulvarı'nda dün motosikletiyle park halindeki araca çarparak yaşamını yitiren 17 yaşındaki Buğra Petek'in cenazesi Muğdat Camisi avlusuna götürüldü.

Buradaki cenaze namazına Petek'in ailesi, akrabaları, arkadaşları, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, kent protokolü üyeleri ve emniyet mensupları katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi'nin kıldırdığı namazın ardından Petek'in cenazesi Mersin Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş programı kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. Vali Ali Hamza Pehlivan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ve diğer ilgililer tarafından karşılan Aktaş, polisleri selamladı.

