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Emniyet Müdürü Ekici’nin dikkati, olası bir kazayı önledi

AYDIN HABERLERİ  | 03.01.2021 13:26 | Son Güncelleme

Aydın’da trafik ekiplerinin denetimleri sürüyor.

Emniyet Müdürü Ekici’nin dikkati, olası bir kazayı önledi

Aydın’da trafik ekiplerinin denetimleri sürüyor. 7 gün 24 saat aralıksız olarak hizmet veren ekiplerin her zaman yanında olan Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, sivil olarak geldiği Nazilli’de de trafiği tehlikeye düşüren ve kurallara uygun olmayan bir otomobili fark ederek yakalanmasını sağladı.

Aydınlıların can ve mal güvenliği için gecesini gündüzüne katan Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, 24 saat görevde olduğunu bir kez daha gösterdi. Dün gece de sivil olarak Nazilli’de bulunan Müdür Ekici, Aydın-Denizli karayolu üzerinde arka lambaları kapalı şekilde trafiği tehlikeye düşürecek şekilde seyir halindeki 09 AEG 078 plakalı otomobili Nazilli Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğine bağlı ekiplere bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler H.D. yönetimindeki 09 AEG 078 plakalı otomobili Aydın istikameti İsabeyli Kavşağında durdurdu. Ekipler yaptıkları incelemede sürücünün emniyet kemeri takmadığını, arka stop ve park lambalarının çalışmadığını ve otomobilin sigortasının bulunmadığını belirledi. Sürücüye gerekli cezai işlemlerin yapılmasının ardından otomobilin de çekici ile kaldırılarak trafikten men edildiği öğrenildi.
Sürücüleri devamlı denetleyen ekiplerin olası bir kaza veya olumsuz durumlara karşı uyarılarının ve denetimlerinin aralıksız olarak sürdüğü öğrenilirken, vatandaşlardan da herhangi bir olumsuz duruma karşı ihbarda bulunmaları, trafikte can ve mal kaybının olmaması için duyarlı olunması istendi.

Emniyet Müdürü Ekici’nin dikkati, olası bir kazayı önledi

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