YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Emniyet Müdürü Karabağ’dan ’19 Mayıs’ mesajı

Emniyet Müdürü Karabağ’dan ’19 Mayıs’ mesajı

VAN HABERLERİ  | 19.05.2020 09:59 | Son Güncelleme

Van Emniyet Müdürü Ali Karabağ, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.Ali Karabağ, “Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım” diyen Türk milletinin tarih sahnesinde bir kez daha ayağa kalkışının, sesinin yükselişinin ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş yolunda milli mücadelemizin ilk kıvılcımının atılışının 101.

Emniyet Müdürü Karabağ’dan ’19 Mayıs’ mesajı

Van Emniyet Müdürü Ali Karabağ, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Ali Karabağ, “Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım” diyen Türk milletinin tarih sahnesinde bir kez daha ayağa kalkışının, sesinin yükselişinin ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş yolunda milli mücadelemizin ilk kıvılcımının atılışının 101. yılını kutlamanın coşkusu ve heyecanı içerisinde olduklarını belirterek, “Kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin muasır medeniyetler seviyesine yükselmesinin Türk gençliğinin çalışkanlığı ve azmiyle başarılabileceğini düşünen Atatürk, bu destansı mücadelenin başladığı günü ülkemizin geleceği olan en çok güvendiği Türk gençliğine armağan etmiştir. O gün Samsun’da yakılan istiklal ateşi, 101 yıldır aynı inanç ve iradeyle gençlerimizin elinde yanmaya devam ediyor. İnanıyorum ki gençlerimiz, 19 Mayıs ruhuyla birlikte istiklalimize ve istikbalimize sahip çıkacak; tüm kutsal emanetlerimizi bir bayrak gibi elden ele gelecek nesillere ileterek sonsuza dek yaşatacak, tarihimizden aldıkları ilhamla, medeniyet yürüyüşümüzü çok daha ileri mesafelere taşıyacaklardır. Bu duygu ve düşüncelerle; vatan ve millet uğruna büyük fedakârlıklar göstererek bizlere bağımsız ve özgür bir ülke bırakan başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakârlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehit ve gazilerimizi rahmetle ve şükranla anıyor, başta gençlerimizin olmak üzere tüm vatandaşlarımızın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİşte Benim Stilim'le üne kavuşmuştu! Hepsini bir bir itiraf ettiİşte Benim Stilim'le üne kavuşmuştu! Hepsini bir bir itiraf etti
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldüVan'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hastaneden kaçan hükümlü operasyonla yakalandı

Hastaneden kaçan hükümlü operasyonla yakalandı

TDV'nin "Çevrimiçi Gençlik Buluşmaları" etkinliği sona erdi

TDV'nin "Çevrimiçi Gençlik Buluşmaları" etkinliği sona erdi

Sakaryalı çiftçiler kısıtlama günlerinde de üretime devam ediyor

Sakaryalı çiftçiler kısıtlama günlerinde de üretime devam ediyor

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Mesut Özil’den Hisarcık’ta 50 aileye yardım kolisi

Mesut Özil’den Hisarcık’ta 50 aileye yardım kolisi

Mahalle halkı sokak aydınlatmasını kendisi yapıyor

Mahalle halkı sokak aydınlatmasını kendisi yapıyor

Van Namaz Vakitleri 19 Mayıs Salı

İmsak
03:03
Sabah
04:45
Öğle
12:08
İkindi
16:00
Akşam
19:21
Yatsı
20:56

Van Nöbetçi Eczaneler19 Mayıs Salı

Beşyol Eczanesi
Ipekyolu
Deva Eczanesi
Ipekyolu
Nehir Eczanesi
Ipekyolu
Pınar Eczanesi
Ipekyolu
Park Eczanesi
Edremit
Sanat Eczanesi
Baskale
Vereseli Uzman Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

İpekyolu Belediyesinden “Anneme Armağan Olsun” yarışması

İpekyolu Belediyesinden “Anneme Armağan Olsun” yarışması

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Van’da yol kapatarak ateş yakıp polis araçlarına molotofla saldıran 5 kişi tutuklandı

Van’da yol kapatarak ateş yakıp polis araçlarına molotofla saldıran 5 kişi tutuklandı

Çaldıran’da Görülmez Kaza

Çaldıran’da Görülmez Kaza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.