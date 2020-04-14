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Emniyet Müdürü Kaya, denetimlere katıldı

SAKARYA HABERLERİ  | 14.04.2020 21:22 | Son Güncelleme

Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya korona virüs tedbirlerini inceleyerek ekiplerle birlikte denetimlere katıldı.Dünyayı saran korona virüsü kapsamında tedbirler üst seviyeye çıkarıldı.

Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya korona virüs tedbirlerini inceleyerek ekiplerle birlikte denetimlere katıldı.
Dünyayı saran korona virüsü kapsamında tedbirler üst seviyeye çıkarıldı. Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya korona virüs tedbirlerini yerinde inceledi. Adapazarı İlçe Hıfzıssıha Kurulunca Çark Caddesindeki iş yerlerinin alınan kapatma karanına uyulup uyulmadığını denetleyen Fatih Kaya daha sonra eski stadyum kavşağı mevkindeki uygulama noktasına gelerek denetimlere katıldı. Hastaneden kontrolden dönen ve maskesi bulunmayan bir kişiye maske veren Kaya, kız çocuğuna ise oyuncak hediye etti.
Uygulamada açıklama yapan İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, "Marketleri, pazar yerlerini çok sıkı bir şekilde denetliyoruz. Bu sadece kamusal alanlarda tedbirlere uymakla önlenebilecek salgın değil. Aynı zamanda özel hayatlarımızda da kurallara dikkat etmeliyiz, kurallara uymalıyız. Çark Caddesi çok kalabalık olan bir caddemiz ama şu anda kimse yok. Dileğim odur ki bu salgın bir an önce bitsin ve Sakaryasporumuz da şampiyon olsun, bütün halkımızla orada eski kalabalığına, günlerine kavuşturalım, hep birlikte şampiyonluğu kutlayalım" ifadelerini kullandı.
Tedbir ve denetimlerin salgının biteceği zamana kadar devam edeceği de belirtildi.

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