YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Emniyet Müdürü Kaya, korona virüs testi pozitif çıkan polislerle görüştü

Emniyet Müdürü Kaya, korona virüs testi pozitif çıkan polislerle görüştü

SAKARYA HABERLERİ  | 12.04.2020 15:13 | Son Güncelleme

Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, korona virüs tesit pozitif çıkan polis memurları ile görüntülü görüşerek moral verdi.Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü vatandaşla en fazla temasta bulunan polislere de sıçradı.

Emniyet Müdürü Kaya, korona virüs testi pozitif çıkan polislerle görüştü

Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, korona virüs tesit pozitif çıkan polis memurları ile görüntülü görüşerek moral verdi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü vatandaşla en fazla temasta bulunan polislere de sıçradı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polislerde korona virüsü testi pozitif çıkan polis memurları tespit edilmişti. Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya korona virüs testi pozitif çıkan polis memurları ile telefonda görüntülü görüştü. Polis memurları ve ailelerinin sağlık durumlarını anlık takip eden İl Emniyet Müdürü Kaya polis memurlarının hal hatırlarını sordu. Espirilerle onlara moral vermeye çalışan Kaya’nın polislerle neşeli sohbeti keyifli anların yaşanmasına sebep oldu.

Emniyet Müdürü Kaya, korona virüs testi pozitif çıkan polislerle görüştü

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHadise yakayı ele verdi! İşte o görüntüHadise yakayı ele verdi! İşte o görüntü
KYK Yurt ücretleri öğrencilere geri ödenecekKYK Yurt ücretleri öğrencilere geri ödenecek

En Çok Okunan Yerel Haberler

Polis ihbar üzerine baskın düzenledi

Polis ihbar üzerine baskın düzenledi

Muhtar tüm köyü baştan sona dezenfekte etti

Muhtar tüm köyü baştan sona dezenfekte etti

Malazgirt’te ‘kardeş mahalle’ çalışması

Malazgirt’te ‘kardeş mahalle’ çalışması

Kızılay sokağa çıkamayanlara 2 bin ekmek dağıttı

Kızılay sokağa çıkamayanlara 2 bin ekmek dağıttı

Emekli öğretmen korona virüs kurbanı oldu

Emekli öğretmen korona virüs kurbanı oldu

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık’tan sert tepki

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık’tan sert tepki

Sakarya Namaz Vakitleri 12 Nisan Pazar

İmsak
04:47
Sabah
06:17
Öğle
13:04
İkindi
16:45
Akşam
19:41
Yatsı
21:05

Sakarya Nöbetçi Eczaneler12 Nisan Pazar

Beyza Eczanesi
Adapazari
Can Eczanesi
Adapazari
Demet Eczanesi
Yenikent
Gündoğar Eczanesi
Adapazari
Atasoy Eczanesi
Akyazi
Burak Okur Eczanesi
Arifiye
Üstün Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

SUBÜ Rektörü Sarıbıyık: “Öğrencilerimizle sürekli iletişim halinde olmamız lazım”

SUBÜ Rektörü Sarıbıyık: “Öğrencilerimizle sürekli iletişim halinde olmamız lazım”

Hendek Belediyesinden gıda satış yerlerine yoğun denetim

Hendek Belediyesinden gıda satış yerlerine yoğun denetim

Muhtar ve azaları mahallenin her yerini dezenfekte ettirdi

Muhtar ve azaları mahallenin her yerini dezenfekte ettirdi

KYK Yurt ücretleri öğrencilere geri ödenecek

KYK Yurt ücretleri öğrencilere geri ödenecek

Toplu konutta ön başvurular pazartesi başlıyor

Toplu konutta ön başvurular pazartesi başlıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.