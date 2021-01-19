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Emniyet Müdürü Özer’den esnaflara teşekkür plaketi

19.01.2021 09:46 | Son Güncelleme:
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Kars’ın Sarıkamış ilçesinde göreve başladıktan sonra, ciddi olan asayiş sorununun çözümü ve vatandaşın güvenliğinin sağlanması yolunda, ilk etapta polisin varlığını, gücünü ve etkinliğini gösterecek düzenlemelerle fark oluşturan, bu yönüyle de vatandaşlardan büyük takdir ve destek gören Emniyet Müdürü Doğan Özer, esnafları makamında kabul ederek emniyet ve asayiş hizmetleri ile ilgili olarak esnafı ve vatandaşları dinliyor, sorun ve önerileri hakkında bilgi aldı.Bir yılı aşkın süredir Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten Doğan Özer, Pandemi sürecinde büyük fedakarlık yapan esnafları makamında kabul ederek teşekkür etti.

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde göreve başladıktan sonra, ciddi olan asayiş sorununun çözümü ve vatandaşın güvenliğinin sağlanması yolunda, ilk etapta polisin varlığını, gücünü ve etkinliğini gösterecek düzenlemelerle fark oluşturan, bu yönüyle de vatandaşlardan büyük takdir ve destek gören Emniyet Müdürü Doğan Özer, esnafları makamında kabul ederek emniyet ve asayiş hizmetleri ile ilgili olarak esnafı ve vatandaşları dinliyor, sorun ve önerileri hakkında bilgi aldı.
Bir yılı aşkın süredir Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten Doğan Özer, Pandemi sürecinde büyük fedakarlık yapan esnafları makamında kabul ederek teşekkür etti. Pandemi nedeniyle kısıtlı esnafı kabul eden Özer, esnaflara teşekkür ederek plaket takdim etti.

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