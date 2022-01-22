Emniyet müdürünün kahvaltı sürprizi Van esnafının yüreğini ısıttı

Van Emniyet Müdürü Atanur Aydın, sabah saatlerinde fırından ekmek aldıktan sonra bir çay ocağında esnafın kahvaltı sofrasına konuk oldu.

Kentte göreve başladığı günden bu yana esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Aydın, halkla buluşmaya devam ediyor.

Sabah fırından ekmek ve çörek alıp bir çay ocağına giden Aydın'ın, soğukların etkili olduğu kentte esnafa yaptığı kahvaltı sürprizi yürekleri ısıttı.

Uzun süre çay ocağında toplanan vatandaşlarla sohbet eden Aydın, esnafın sorunlarını da dinledi.

Çayların demli, sohbetin koyu olduğu buluşmada, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

- Ekmek Emniyet Müdürü'nden çaylar esnaftan

Esnaf Dolayı Öztürk, Aydın'ın sohbetindeki samimiyet karşısında çok mutlu olduklarını söyledi.

Kentte insanların sevgisinin, saygısının kazanıldığı bir tablonun oluştuğunu ifade eden Öztürk, şöyle konuştu:

"Burada gerçekten çok samimi bir tablo var. Halkla iç içe, vatandaşın derdini dinleyen böyle devlet adamlarını gördükçe bizler de seviniyoruz. Sizler gibi daima halkının yanında olan insanlar ihtiyacımız var. Mülki idare amirlerinin sürekli halkın içinden olması, kaynaşması bizleri memnun ediyor. Bugün de ekmeği Emniyet Müdürü aldı, çöreği Ahmet ağabeyimiz getirdi, çay ve kahvaltıyı da biz hazırladık. Güzel bir ortam ve muhabbet oldu."

Esnaf Hasan Kıvanç da kahvaltıda çok güzel ve samimi bir ortamın olduğunu belirterek, "Böyle samimi ve sıcak insanlara çok ihtiyaç var. Derdimiz anlattık, o da dinledi. Bizler de çok memnun olduk. Her yerde böyle tabloların oluşması devlet ve millet kaynaşması açısından çok önemli." dedi.

