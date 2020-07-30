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  4. Emniyet şeridinde bekleyen araca arkadan çarptı: 1 yaralı

Emniyet şeridinde bekleyen araca arkadan çarptı: 1 yaralı

BİLECİK HABERLERİ  | 30.07.2020 13:13 | Son Güncelleme

Bilecik’te emniyet şeridinde bekleyen otomobile başka bir otomobilin arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.Alınan bilgilere göre, Bilecik’ten Osmaneli istikametine seyir halinde olan İsmet Y.

Bilecik’te emniyet şeridinde bekleyen otomobile başka bir otomobilin arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Bilecik’ten Osmaneli istikametine seyir halinde olan İsmet Y. (33) idaresindeki 11 AJ 882 plakalı otomobil, emniyet şeridinde bekleme yapan Hasan H.’ye ait 16 AAU 05 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada İsmet Y. yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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