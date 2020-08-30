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Emniyet şeridini ihlal eden sürücüye bin 228 TL ceza kesildi

AKSARAY HABERLERİ  | 30.08.2020 22:48 | Son Güncelleme

Aksaray’da emniyet şerit ihlali yapan otomobil sürücüsüne bin 228 TL para cezası kesildi.Olay, Aksaray E-90 Karayolu üzerinde yaşandı.

Aksaray’da emniyet şerit ihlali yapan otomobil sürücüsüne bin 228 TL para cezası kesildi.
Olay, Aksaray E-90 Karayolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 34 TK 7198 plakalı otomobilin sürekli olarak emniyet şeridini kullanarak şerit ihlali yaptığı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri E-90 karayolu üzerinde otomobili takibe aldı. E-90 karayolu üzerinde bir süre otomobili takip eden bölge trafik ekipleri otomobili emniyet şeridini ihlal ettiği sırada durdurdu. Ehliyet ve ruhsat sorduğu sürücüyü sorgulayan polis ekipleri daha sonra sürücüye bin 228 TL emniyet şeridini ihlal ettiği için cezai işlem yaptı.

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