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"Emniyetin uçan gözü" Muğla'nın turizm merkezlerinde denetimde olacak

09.07.2022 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gece gündüz görüntü tespiti yapan özel donanımlı helikopter, Muğla'nın turistik ilçelerinde Kurban Bayramı'nda ve turizm sezonunda trafik, asayiş, kaçakçılık, narkotik suçlar ve insan ticareti gibi olaylarda karada görev yapan ekiplere destek verecek - Muğla Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Ferhat Demiriz: - "Bölgemizde bayram öncesi ve sonrası için tüm trafik tedbirlerimizi almış durumdayız. 172 araç ve 372 personelin yanı sıra havadan helikopter ve dron ile denetimlerimizi gerçekleştireceğiz"

DURMUŞ GENÇ - Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığının görevlendirdiği, "Emniyetin uçan gözü" olarak nitelendirilen helikopter, Kurban Bayramı'nda ve yaz sezonunda Muğla ve turistik ilçelerinde asayiş, trafik, kaçakçılık, narkotik suçlar ve insan ticareti gibi olaylarda karada görev yapan ekiplere destek verecek.

Muğla'da 26 Haziran itibarıyla konuşlanan polis helikopteri, gece gündüz kayıt yapma, çok uzak mesafelerden plaka ve yüz tanıma yapabilen özel kamera donanımına sahip. Yaz sezonu boyunca Muğla Emniyet Müdürlüğünün hizmetine verilen helikopter, gün içerisinde trafiğin yoğun olduğu turistik merkezlerdeki kara yolu güzergahlarında görev yapacak.

Helikopter Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Datça ile Muğla-Aydın, Muğla-Antalya ve Muğla-Denizli güzergahlarında kontrol yaparak "yakın araç takibi, emniyet kemeri takmama, telefonla konuşma, hatalı sollama" gibi ihlalleri yer ekiplerine bildirecek.

Kurban Bayramı dolayısıyla Dalaman Havalimanı'ndan trafik denetimini yapan helikoptere binen AA ekibi, uygulamayı görüntüledi.

Havadan yapılan takipte kural ihlali yapan sürücüler, kara ekiplerine bildirildi. Kontrol noktalarında durdurulan sürücülere, hatalarının helikopter kayıtlarıyla tespit edildiği anlatıldı.

- "Trafik kontrolleri en üst seviyede gerçekleşecek"

Muğla Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Ferhat Demiriz, AA muhabirine, Kurban Bayramı dolayısıyla Muğla ve turistik ilçelerinde nüfus yoğunluğunun arttığını, buna bağlı olarak güzergahlarda da trafik akışında yoğunluk yaşandığını söyledi.

Turizm sezonu boyunca karadan ve havadan trafik kontrollerinin en üst seviyede gerçekleşeceğini aktaran Demiriz, "Helikopterle yürütülen denetimlerde özellikle seyahat esnasında cep telefonuyla konuşan sürücüler ile emniyet kemeri kullanmayanlar yakın takipte olacak." dedi.

Bölgede bayram öncesi ve sonrası için tüm trafik tedbirlerinin alındığını vurgulayan Demiriz, "172 araç ve 372 personelin yanı sıra havadan helikopter ve dron ile denetimlerimizi gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Özellikle bayram nedeniyle trafik yoğunluğu artan bölgelerde ekiplerin duyarlı bir şekilde görev yaptığını anlatan Demiriz, Kurban Bayramı döneminde Bodrum kara yolunda yoğunluk yaşandığına dikkati çekti.

Sürücülerin sevdiklerine güvenle ulaşmaları, gönül rahatlığıyla tatil yapabilmeleri için hız yapmamalarını ve trafik kurallarına uymalarını isteyen Demiriz, trafikte güven için sürücüler ve yolculara, emniyet kemerlerini takmaları ve kesinlikle telefon kullanmamaları tavsiyesinde bulundu.

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Kurban Bayramı Muğla

Muğla Namaz Vakitleri 9 Temmuz Cumartesi

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Sabah
05:47
Öğle
13:17
İkindi
17:08
Akşam
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