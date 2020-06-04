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Emniyetin yeni ek hizmet binasına Menteşe Belediyesinden destek

MUĞLA HABERLERİ  | 04.06.2020 17:11 | Son Güncelleme

Menteşe Belediyesi, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı KOM Şube ve Narkotik Şube Müdürlüğü’nün yeni binasının otopark alanı beton kaplama ve otopark alanı çizgi düzenleme çalışmalarına başladı.Çalışmalar kapsamında KOM Şube ve Narkotik Şube Müdürlüğü’nün yeni binasının mevsimlik çiçeklerle bahçe düzenlemesi de yapılacak.Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, belediye olarak kamu kurum ve kuruluşlarına imkanlar dahilinde destek olduklarını belirterek, “Emniyet Müdürlüğümüze bağlı KOM Şube ve Narkotik Şube Müdürlüğü’nün yeni binasının otopark alanına beton kaplama, otopark alanı çizgi ve bahçe düzenleme gibi çalışmaları belediyemizin ekipleri tarafından yapılıyor.

Menteşe Belediyesi, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı KOM Şube ve Narkotik Şube Müdürlüğü’nün yeni binasının otopark alanı beton kaplama ve otopark alanı çizgi düzenleme çalışmalarına başladı.
Çalışmalar kapsamında KOM Şube ve Narkotik Şube Müdürlüğü’nün yeni binasının mevsimlik çiçeklerle bahçe düzenlemesi de yapılacak.
Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, belediye olarak kamu kurum ve kuruluşlarına imkanlar dahilinde destek olduklarını belirterek, “Emniyet Müdürlüğümüze bağlı KOM Şube ve Narkotik Şube Müdürlüğü’nün yeni binasının otopark alanına beton kaplama, otopark alanı çizgi ve bahçe düzenleme gibi çalışmaları belediyemizin ekipleri tarafından yapılıyor. Amacımız halkın güvenliği ve sağlığı için gece gündüz demeden çalışan, emniyetimizin değerli personeline ve Emniyet Müdürlüğümüze belediye olarak katkı sağlamak. Biz Menteşe Belediyesi olarak kentimizdeki bir çok kamu kurum ve kuruluşuna imkanlarımız dahilinde destek olmaya çalışıyoruz. Bu desteklerimiz imkanlarımız dahilinde devam edecek” dedi.

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