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Emniyetten 175’inci yıla 175 proje

MALATYA HABERLERİ  | 12.03.2020 17:27 | Son Güncelleme

Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından Emniyet Teşkilatının Kuruluşunun 175.Yılı münasebetiyle, 175 adet proje ilgili birimlerce hazırlanarak bir bir hayata geçirilmeye başlandığı bildirildi.Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Teşkilatımızın yürüttüğü güvenlik hizmetleri, toplumun hayatını huzur içinde sürdürebilmesi açısından en önde gelen kamu hizmetlerinden biridir.

Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından Emniyet Teşkilatının Kuruluşunun 175.Yılı münasebetiyle, 175 adet proje ilgili birimlerce hazırlanarak bir bir hayata geçirilmeye başlandığı bildirildi.
Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Teşkilatımızın yürüttüğü güvenlik hizmetleri, toplumun hayatını huzur içinde sürdürebilmesi açısından en önde gelen kamu hizmetlerinden biridir. Projeli çalışmaların hazırlanması, araştırmalar, fikir alışverişi ve geçmiş deneyimlerden yararlanılmasını gerektiren dinamik bir süreçtir. Projelerimiz, teşkilatımızın stratejik planında belirlenen önceliklere ve politikalara dayandırılmaktadır.
Merkez ve ilçe teşkilatlarımızca hazırlanan projeli çalışmalar kapsamında Emniyet Teşkilatının Kuruluşunun 175.Yılı münasebetiyle, 175 adet proje ilgili birimlerimizce hazırlanarak bir bir hayata geçirilmektedir.
Bu kapsamda Özel Harekat Şube Müdürlüğümüzce tamamlanmış olan 3 adet proje hayata geçirilmiştir” denildi.
Bu projelerden, ‘özel harekat hatıra ormanı projesi’ hakkında, “Özel Harekat Şube Müdürlüğü olarak Bulgurlu mevkiinde bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğüne ait araziye personelimiz tarafından ağaçlandırma çalışması yapılmış olup bu çalışmamız sürekli olarak devam edecektir. Ayrıca Şube Müdürlüğümüze atanan her personel bu alana kendi isminin yazılı olduğu bir fidan dikimi gerçekleştirecektir” denildi.
“ Sessiz dostlarımızın sesi olalım projesi” hakkında da bilgi aktarılıp, “Atık yemeklerin israfının önlenmesi amacıyla, toplanan bu yemeklerin belirli bir düzen içinde sokak hayvanlarına dağıtarak bu sayede hem israfı engellemiş olduk hem de soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının beslenmesini sağladık” ifadeleri kullanıldı.
“İhtiyaç sahibi ailelere yardım projesi” kapsamında da, Özel Harekat Şube Müdürlüğü personelince her ay düzenli olarak toplanan paralarla bir canlı hayvan alınıp kesilmekte ve ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmakta olduğu kaydedildi.

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