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Emniyetten 227 adreste denetim

DENİZLİ HABERLERİ  | 27.07.2020 19:41 | Son Güncelleme

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından iş yeri ve ikametlerde yapılan denetimlerde 4 kişiye 14 bin 400 TL ceza kesildi.Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, 20-26 Temmuz tarihleri arasında 227 farklı iş yeri ve ikamette denetim yaptı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından iş yeri ve ikametlerde yapılan denetimlerde 4 kişiye 14 bin 400 TL ceza kesildi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, 20-26 Temmuz tarihleri arasında 227 farklı iş yeri ve ikamette denetim yaptı. Yapılan denetimlerde 5 iş yerinde konsomatrislik yapan kadınların çalıştığı, 1 iş yerinde 22.00’den sonra alkol satışı yapıldığı ve TAPDK belgesi olmadan alkol sunumu yapıldığı tespit edilerek, iş yerinde bulunan 377 şişe alkole el konuldu. Bir eğlence yerinde oyun kağıdı ile oyun oynadığı tespit edilen 4 şahsa ise 14 bin 400 TL cezai işlem uygulandı.

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