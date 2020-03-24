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  4. Emniyet’ten 65 yaş üstü vatandaşlara destek

Emniyet’ten 65 yaş üstü vatandaşlara destek

ANKARA HABERLERİ  | 24.03.2020 15:15 | Son Güncelleme

Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, hakkında ’Korona virüs’ tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan Fatma teyzenin emekli maaşını çekmesine, eşya taksiti yatırmasına ve su kartı dolumu yapmasına yardımcı oldu.Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, Ankara’nın Keçiören ilçesinde parkları kontrol ettiği sırada evinin penceresinden kendilerini görerek yanına çağıran ve hakkında ’Korona virüs’ tedbirleri çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlaması bulunan Fatma teyzeye (83) talebi üzerine yardımcı oldu.

Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, hakkında ’Korona virüs’ tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan Fatma teyzenin emekli maaşını çekmesine, eşya taksiti yatırmasına ve su kartı dolumu yapmasına yardımcı oldu.
Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, Ankara’nın Keçiören ilçesinde parkları kontrol ettiği sırada evinin penceresinden kendilerini görerek yanına çağıran ve hakkında ’Korona virüs’ tedbirleri çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlaması bulunan Fatma teyzeye (83) talebi üzerine yardımcı oldu. İlk olarak, ekip arabasıyla Fatma teyzenin emekli maaşı çekmesine yardımcı olan ekipler, sonrasında beyaz eşya taksiti ödemesi ve su kartı dolumu yaptıktan sonra teyzeyi evine bıraktı.

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