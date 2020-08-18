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Emniyetten havai fişek satan iş yerlerine denetim

KAYSERİ HABERLERİ  | 18.08.2020 11:48 | Son Güncelleme

Kayseri Emniyet Müdürlüğü, 12 ayrı iş yerine 40 kişilik ekiple gerçekleştirdiği denetimde 30 kutu havai fişek ele geçirdi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü, 12 ayrı iş yerine 40 kişilik ekiple gerçekleştirdiği denetimde 30 kutu havai fişek ele geçirdi. Havai fişek satan iş yerlerine cezai işlem uygulandı.
Edinilen bilgiye göre havai fişek kullanımının yasaklanması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı 12 ekip ve 40 personel ile düğün ve kına malzemesi satan iş yerlerinde denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde havai fişek sattıkları belirlenen 3 ayrı iş yerinde toplam 30 kutu havai fişek ele geçirildi.
Yetkililer, havai fişek ele geçirilen iş yerlerine 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’na göre idari para cezası uygulandığını bildirdi.

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