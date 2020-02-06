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Emniyetten huzur ve güven toplantısı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 06.02.2020 09:42 | Son Güncelleme

Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Emniyet Müdür Yardımcıları, İlçe Emniyet Müdürleri ve Şube Müdürleri ile Polisevinde toplantı gerçekleştirdi.Gerçekleştirilen toplantıda Tekirdağ genelinde var olan huzur ve güven ortamının devamının sağlanması ve emniyet hizmetlerinin daha etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi amacıyla görüş ve talepler konuşuldu.

Emniyetten huzur ve güven toplantısı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Emniyet Müdür Yardımcıları, İlçe Emniyet Müdürleri ve Şube Müdürleri ile Polisevinde toplantı gerçekleştirdi.
Gerçekleştirilen toplantıda Tekirdağ genelinde var olan huzur ve güven ortamının devamının sağlanması ve emniyet hizmetlerinin daha etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi amacıyla görüş ve talepler konuşuldu. Toplantıda, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İlçe Emniyet Müdürlükleri ve Şube Müdürlüklerinin çalışmaları ve sorunları hakkında bilgiler alarak görüş alışverişinde bulundu.

Emniyetten huzur ve güven toplantısı

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Tekirdağ Namaz Vakitleri 6 Şubat Perşembe

İmsak
06:43
Sabah
08:09
Öğle
13:29
İkindi
16:13
Akşam
18:39
Yatsı
20:00

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler 6 Şubat Perşembe

İlker Eczanesi
Corlu
Sağlık Eczanesi
Hayrabolu
Şen Eczanesi
Kapakli
Şifa Eczanesi
Marmaraereglisi
Eşkinat Eczanesi
Suleymanpasa
Emir Eczanesi
Suleymanpasa
Zafer Eczanesi
Muratli
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