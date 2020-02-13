YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muş
  4. Emniyetten kaçak tütün operasyonu: 1 gözaltı

Emniyetten kaçak tütün operasyonu: 1 gözaltı

MUŞ HABERLERİ  | 13.02.2020 18:49 | Son Güncelleme

Muş’ta polis ekipleri tarafından kaçak tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçak tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen iki ayrı operasyon sonucunda araçlar içerisinde tespit edilen, 124 kilogram kıyılmış tütün, 354 adet tütün sarma makinesi, 115 bin adet sigara filtresi, 9 bin paket tütün sarma kağıdı, 30 adet tütün sarma kutusunun ele geçirildiği ve 1 şüphelinin yakalandığı kaydedildi.

Emniyetten kaçak tütün operasyonu: 1 gözaltı

Muş’ta polis ekipleri tarafından kaçak tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçak tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen iki ayrı operasyon sonucunda araçlar içerisinde tespit edilen, 124 kilogram kıyılmış tütün, 354 adet tütün sarma makinesi, 115 bin adet sigara filtresi, 9 bin paket tütün sarma kağıdı, 30 adet tütün sarma kutusunun ele geçirildiği ve 1 şüphelinin yakalandığı kaydedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hem dükkanlarının önünü temizlediler hem de kardan adam yaptılar

Hem dükkanlarının önünü temizlediler hem de kardan adam yaptılar

Çiğli Belediyesinden 10 binlik rekor

Çiğli Belediyesinden 10 binlik rekor

Dalında taze hurma ilgi görüyor

Dalında taze hurma ilgi görüyor

Kar kalınlığı yarım metreye ulaştı

Kar kalınlığı yarım metreye ulaştı

Tuğba’nın ‘Geleneksel Lokum Günleri’ 14 Şubat’ta başlıyor

Tuğba’nın ‘Geleneksel Lokum Günleri’ 14 Şubat’ta başlıyor

Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

Muş Namaz Vakitleri 13 Şubat Perşembe

İmsak
05:39
Sabah
07:02
Öğle
12:33
İkindi
15:28
Akşam
17:55
Yatsı
19:12

Muş Nöbetçi Eczaneler13 Şubat Perşembe

Şifa Eczanesi
Merkez
Yeni Doz Eczanesi
Bulanik
Yenihasköy Eczanesi
Haskoy
Özlem Eczanesi
Malazgirt
Derman Eczanesi
Varto
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kaymakam Avcı’dan taziye ziyareti

Kaymakam Avcı’dan taziye ziyareti

Muş’ta 223 güvenlik korucusu yemin etti

Muş’ta 223 güvenlik korucusu yemin etti

Varto’da 14 Mart Tıp Bayramı ve hekim uğurlama töreni

Varto’da 14 Mart Tıp Bayramı ve hekim uğurlama töreni

İlçede kurt dehşeti

İlçede kurt dehşeti

Varto YBO Öğrencileri, Türkiye Birincisi Oldu

Varto YBO Öğrencileri, Türkiye Birincisi Oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.