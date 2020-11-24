Emniyetten kış lastiği uyarısı

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğünce Kış Lastiği uygulamasına ilişkin açıklama yapıldı.

Emniyetten yapılan açıklamada, “1 Nisan 2017 tarih ve 30025 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan ’Kış lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’in 5 inci Maddesinde ’Ülkemizde tescil edilmiş olsun veya olmasın, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan dört aylık dönemde kış lastiği kullanılması zorunludur. İl sınırları içerisinde, kış lastiği uygulaması yapılıp yapılmayacağı ortalama yerel sıcaklıklar dikkate alınarak ilgili valiliklerce belirlenir ve gerekli duyurular yapılır. Valilikler, kış lastiği uygulamasını, Bakanlıkça belirlenen tarih aralığındaki süresinin öncesinde ve/veya sonrasında 1’er ay artırabilir’ şeklinde kış mevsimi müddetince ticari taşıtlarda kış lastiği kullanımı konusunda düzenleme yapılmıştır. İlimiz Valiliğinin Makam Olur’u ile mevcut yasal düzenleme doğrultusunda İlimiz genelinde; ülkemizde tescil edilmiş olsun veya olmasın, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda 1 Aralık 2020 ile 1 Nisan 2021 tarihleri arasında dört ay süre ile kış lastiği uygulamasına geçilecek olup yapılan trafik denetimlerinde, kış lastiklerinin yanaklarında (M+S) işareti veya (M+S) işareti ile birlikte kar tanesi işareti veya sadece kar tanesi işareti, dingil üzerinde içte yer alan lastiklerde (M+S) işaretinin okunmaması halinde lastiğin sırt desenine uygunluğu, lastiklerin kaplama yapılarak kullanılması halinde lastik omuzlarında (M+S) işareti olsa dahi, lastik derinliğinin ve sırt deseninin kış lastiğine uygunluğu trafik zabıtası tarafından kontrol edilecektir. Ayrıca yukarıda belirtilen nitelikteki araçların 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında şehirlerarası karayolunda kış lastiği olmaksızın seyahat ettikleri tespit edilmesi halinde 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun ’Kış Lastiği Zorunluluğu’ başlıklı 65/A Maddesi uyarınca idari işlem yapılmak suretiyle bu araçların lastiklerini uygun hale getirebilecekleri en yakın yerleşim birimine kadar gitmeleri için izin verilecektir. Kamuoyuna önemle duyurulur” denildi.

