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Emniyet’ten sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşlara hizmet

ANKARA HABERLERİ  | 22.03.2020 18:14 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğü, sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların talep ettiği ihtiyaçları kapılarına kadar götürdü.Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkmasını kısıtlayan genelge kapsamında, Türkiye genelinde kısıtlama kapsamına giren vatandaşlar tarafından 155 ve 112’ye gelen çağrıları karşılayacak doğrultuda yeteri kadar personel görevlendirmesi yaparak, alınan çağrıların tam ve eksiksiz olarak karşılanmasını sağladı.Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşların evlerinden 155 ve 112’yi arayarak bulunduğu taleplerin götürülmesi ve ihtiyaçların karşılanması hassasiyet ile tüm Türkiye’de Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından takip edildi."Polisler maskeli ve eldivenli tedbir aldı"Yapılan çalışmalar kapsamında görevli tüm personel, korona virüsten korunma açısından hijyen kurallarına dikkat ederek, kendisi ve vatandaşların sağlığını korumak için maske ve eldiven takarak gerekli koruyucu tedbirleri aldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların talep ettiği ihtiyaçları kapılarına kadar götürdü.
Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkmasını kısıtlayan genelge kapsamında, Türkiye genelinde kısıtlama kapsamına giren vatandaşlar tarafından 155 ve 112’ye gelen çağrıları karşılayacak doğrultuda yeteri kadar personel görevlendirmesi yaparak, alınan çağrıların tam ve eksiksiz olarak karşılanmasını sağladı.
Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşların evlerinden 155 ve 112’yi arayarak bulunduğu taleplerin götürülmesi ve ihtiyaçların karşılanması hassasiyet ile tüm Türkiye’de Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından takip edildi.

"Polisler maskeli ve eldivenli tedbir aldı"
Yapılan çalışmalar kapsamında görevli tüm personel, korona virüsten korunma açısından hijyen kurallarına dikkat ederek, kendisi ve vatandaşların sağlığını korumak için maske ve eldiven takarak gerekli koruyucu tedbirleri aldı.

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