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Emniyettepe Mahallesi’nde yaz kampanyası ve esnaf ziyareti

İSTANBUL HABERLERİ  | 24.06.2020 14:29 | Son Güncelleme

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in, ilçeyi daha temiz, daha yaşanabilir ve yaşam kalitesi daha yüksek bir hale getirmek için tüm mahallelerde başlattığı Yaz Kampanyası ara vermeden devam ediyor.Eyüpsultan Belediyesi’nin tüm birimlerinin koordineli bir şekilde ortak çalışmalar düzenlediği kampanya dahilinde Çırçır ve Alibeyköy Mahallelerinin ardından bugün de Emniyettepe Mahallesi’nde çalışmalar gerçekleştirildi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in, ilçeyi daha temiz, daha yaşanabilir ve yaşam kalitesi daha yüksek bir hale getirmek için tüm mahallelerde başlattığı Yaz Kampanyası ara vermeden devam ediyor.
Eyüpsultan Belediyesi’nin tüm birimlerinin koordineli bir şekilde ortak çalışmalar düzenlediği kampanya dahilinde Çırçır ve Alibeyköy Mahallelerinin ardından bugün de Emniyettepe Mahallesi’nde çalışmalar gerçekleştirildi. Emniyettepe İlköğretim Okulu önünde çalışmalara başlayan Eyüpsultan Belediyesi ekipleri; Emniyettepe’de cadde ve sokak temizliği, kaldırım ve asfalt onarımları, parklarda ve yeşil alanlarda bakım onarım çalışmaları, ot biçme, peyzaj çalışmaları, sivrisinek, karasinek, kene, hamam böceği, kemirgenler gibi vektörlere karşı ilaçlama, korona virüs salgınına karşı dezenfekte işlemleri yaptı.

Başkan Deniz Köken, Emniyettepe esnafını ziyaret etti
Yapılan çalışmaları yakından takip eden ve incelemelerde bulunan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, mahalle esnafı ile de bir araya gelerek sohbet etti. Mahallede yapılan çalışmalar hakkında esnafı bilgilendiren Başkan Deniz Köken, esnafların talep ve isteklerini dinleyerek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çalışmalar ara vermeden devam edecek
Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin önümüzdeki günlerde de her gün farklı bir mahallede yapılması planlanan çalışmalara ara vermeden devam edeceği öğrenildi.

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