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Emre apartmanında 72 saat sonra umutlar yeniden yeşerdi

09.02.2023 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep ilk depremde çöken ve son 24 saatte 11 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı 12 katlı Emre apartmanının enkazındaki arama kurtarma çalışmalarında 72 saat sonra alınan ses, umutları yeniden yeşertti.

Sesin geldiği noktada çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, enkazda bir bankaya ait evrak ve dosyalara da ulaştı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Gaziantep’in Şehitkamil ilçesindeki 12 katlı Emre Apartmanın enkazından son 24 saatte 11 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Art arda çıkarılan cenazelerin ardından umutların tükenmeye başladığı Emre apartmanın enkazında 72 saat sonra alınan ses yeniden umutları yeşertti. Sabaha karşı saat 04:.0 sıralarında enkaz içerisinden alınan ses üzerine iş makineleri ve arama kurtarma ekipleri binanın doğusundaki arama çalışmalarına hız verdi. Dönerek yıkıldığı belirtilen binanın enkazında hassas çalışma yürütün ekipler, önce tüm iş makinelerini durdurarak dinleme yapıyor, ardından ise enkazın en üstündeki beton blok ve kolonları kontrollü bir şekilde kaldırıyor. Daha sonra ise önlerindeki moloz ve beton yığınlarını kaldırarak yol açan ekipler, sesin geldiği bölgeye ulaşmaya çalışıyor. Hassas cihazlarla aramaların yapıldığı enkazdan bir kişi daha canlı kurtarmak isteyen ekipler, ağır hava şartlarına rağmen yoğun mücadele veriyor.
Ekiplerin yoğun arama çalışması yürüttüğü enkazlardan olan Emre apartmanında, 3 gündür süren çalışmalarda sadece 3 kişi canlı çıkarıldı.

BANKANIN EVRAKLARINA ULAŞILDI

Enkazın farklı bölgelerinde, dinleme, arama ve kurtarma çalışmaları yürüten ekipler, güneydoğusundaki çalışmalarda ise yıkılan binanın zemin katında bulunan bir bankaya ait evrakları çıkardı. Enkazda çıkarılan, dosya, sözleşme gibi evraklar banka yöneticilerine teslim edilmek üzere poşetlere konuldu.

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Gaziantep'te 2 kişi depremden 76 saat sonra enkazdan kurtarıldıGaziantep'te 2 kişi depremden 76 saat sonra enkazdan kurtarıldı
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