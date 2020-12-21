YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Emre Arıkan: "Şampiyonluğa oynayacağız"

Emre Arıkan: "Şampiyonluğa oynayacağız"

KAYSERİ HABERLERİ  | 21.12.2020 08:55 | Son Güncelleme

Kayseri Emar Grup Başkanı Emre Arıkan, BAL’da şampiyon olup Türkiye 3.Ligi’ne yükseleceklerini iddia etti.Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Kayseri Emar Grup FK Başkanı Emre Arıkan, şampiyonluğa oynayacak bir ekip olduklarını ifade ederek mutlu sona ulaşacaklarını iddia etti.İHA muhabirine açıklama yapan başkan Emre Arıkan, "Kayseri Emar Grup Futbol Kulübü olarak Spor Toto Bölgesel Amatör Lig katılım payı ücretini ödedik ve gerekli evrakları Türkiye Futbol Federasyonu’na ileterek başvurumuzu tamamladık.

Emre Arıkan: "Şampiyonluğa oynayacağız"

Kayseri Emar Grup Başkanı Emre Arıkan, BAL’da şampiyon olup Türkiye 3.Ligi’ne yükseleceklerini iddia etti.
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Kayseri Emar Grup FK Başkanı Emre Arıkan, şampiyonluğa oynayacak bir ekip olduklarını ifade ederek mutlu sona ulaşacaklarını iddia etti.
İHA muhabirine açıklama yapan başkan Emre Arıkan, "Kayseri Emar Grup Futbol Kulübü olarak Spor Toto Bölgesel Amatör Lig katılım payı ücretini ödedik ve gerekli evrakları Türkiye Futbol Federasyonu’na ileterek başvurumuzu tamamladık. Yönetimi devraldığımız günden itibaren tüm çalışmalarımızı azimle devam ettirerek; kulübümüze bağlı sporcuların, teknik heyetin ve personellerin bu zorlu süreçte daha fazla mağdur olmamaları adına tüm ödemelerini gerçekleştirdik. İçinde bulunduğumuz bu sıkıntılı dönemin bir an önce son bulmasını ve yeşil sahalarda şampiyonluğa koşmayı iple çekiyoruz. Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 2020/2021 sezonu camiamıza ve tüm amatör spor kulüplerine hayırlı olsun. Biz şampiyon olacağız" ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Kenan komutan' yıllar sonra görüntülendi'Kenan komutan' yıllar sonra görüntülendi
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

Kayseri Namaz Vakitleri 21 Aralık Pazartesi

İmsak
06:17
Sabah
07:46
Öğle
12:41
İkindi
15:06
Akşam
17:27
Yatsı
18:50

Kayseri Nöbetçi Eczaneler21 Aralık Pazartesi

Beyza Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Öztürk Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Su Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Akbulut Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Türkyar Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Mavi Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Fatih Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.