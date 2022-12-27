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  4. Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz gibi! Caner Erkin, 34'ünde Avrupa yolunda! Maurizio Sarri, Karagümrük ile yollarını ayıran yıldızı istiyor...

Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz gibi! Caner Erkin, 34'ünde Avrupa yolunda! Maurizio Sarri, Karagümrük ile yollarını ayıran yıldızı istiyor...

27.12.2022 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig ekiplrinden Fatih Karagümrük ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Caner Erkin'in yeni adresi futbolseverler tarafından merak ediliyor. Daha önce Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın formasını terletmiş olan Erkin'e sürpriz bir talip çıktı. 34 yaşındaki futbolcuya İtalya Ligi Serie A ekibi Lazio'nun talip olduğu iddia edildi. İtalyan basınından gelen haber sosyal medyanın gündemine oturdu.

Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz gibi! Caner Erkin, 34'ünde Avrupa yolunda! Maurizio Sarri, Karagümrük ile yollarını ayıran yıldızı istiyor...

Geçtiğimiz sezon transfer olduğu Fatih Karagümrük ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayıran Caner Erkin'in yeni takımının neresi olacağı merak konusuydu... Kariyerine İstanbul'da devam etmesi beklenen milli sol bek ile ilgili ortaya atılan iddia sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.

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Fatih Karagümrük, geçtiğimiz günlerde yaptığı resmi açıklamayla Caner Erkin ile yolların ayrıldığını duyurmuştu. Karagümrük'ün açıklamasında, "Futbolcumuz Caner Erkin ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı Caner Erkin’e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer almıştı.

İTALYAN BASINI DUYURDU

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Adı Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan milli futbolcu için İtalyan basınından flaş bir haber gündeme geldi.

LAZIO'NUN HEDEFİ CANER ERKİN

Corriere dello Sport'un haberine göre; İtalya Ligi Serie A'nın dev kulüplerinden Lazio, Caner Erkin'i kadrosuna katmayı planlıyor.

BOŞTA OLMASI CEZBEDİYOR

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Ekonomik olarak zor günlerden geçen ve serbest konumdaki oyunculara yönelen Lazio'nun bonservisi elinde olan Erkin'i iyi bir seçenek olarak değerlendirdiği ifade edildi.

EMRE BELÖZOĞLU, BURAK YILMAZ GİBİ...

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Caner Erkin, Lazio'ya imza atması halinde tıpkı Emre Belözoğlu ve Burak Yılmaz gibi 30 yaşından sonra Avrupa takımına transfer olan oyuncular arasına adını yazdıracak.

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Süper Lig'de 12 maçta yaptığı 6 asistle zirvede bulunan Caner Erkin, 2016 yılında da İtalya Ligi Serie A ekiplerinden Inter'e transfer olmuş ancak resmi maça çıkmadan Beşiktaş formasıyla Süper Lig'e geri dönmüştü.

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