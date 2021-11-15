Emre Belözoğlu: Fenerbahçe'de Sportif Direktörlüğü ben istemedim

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Tivibu Spor özel röportajında kendisine sorulan gündeme dair sorularını yanıtladı.

İşte Belözoğlu'nun yaptığı açıklamalar...

"OYUNUN GELİŞMESİ BİZİ MUTLU EDİYOR"

"Mevcut kadromuz çok iyi, Aykut Hoca, benim için çok değerli ve Türk futbolunda akil diyebileceğimiz ve her konuda rahatlıkla danışabileceğimiz bir futbol adamı. Bu takım aslında Aykut hoca döneminde de kaldığı puanın üstünde olması gereken oyunlar oynadı. Bizim gözlemimize göre, biraz daha dinamik, önde daha fazla çoğalması gereken bir takım oluşması gerekiyordu. Fiziksel olarak çok iyi bir takım devraldık. Biz biraz daha topun hızını artırdık, rakip sahada daha fazla çoğalmaya çalıştık ve karşılığını da aldık. Oyunun ve oyuncuların gelişmesi bizi çok mutlu ediyor ancak bu daha bir başlangıç, 4 maç kazanmak çok önemli. İnşallah bu böyle devam edecek. Oynamaktan keyif alan bir oyuncu grubu var. Ben Visca ile devam etmek isterim. Burada onun kararı önemli. Kulübün bayrak oyuncularından bir tanesi. Bu kulübün gelişiminde en büyük katkısı olan oyuncudur. Bildiğim kadarıyla Visca ile ilgili bize gelmiş bir teklif yok."

"TOLGAY İLE GÖRÜŞMEMİZ OLMADI"

"Tolgay Arslan, benim çok beğendiğim bir oyuncu ama kendisiyle hiçbir görüşmemiz olmadı. Şu ana kadar bir oyuncu ile görüşmem olmadı. Bazı değerlendirmeler yaptık. Scout ekibimize önümüzdeki günlerde önemli isim katılacak. Geçmişte çalıştığımız oyuncularla ilgili gündem oldu ama kimse ile görüşmedim."

"EN ÇOK KAHRIMI ABDULLAH AVCI ÇEKTİ"

"Ben çok zor bir oyuncuydum. Çalıştığım teknik adamlar benim kahrımı çektiler. Hoca olarak elimden geldikçe yardımcı olmaya çalışıyorum. Benim gibi bir oyuncuyla çalışmak gerçekten kolay değil. En çok kahrımı çeken hoca Abdullah Avcı olabilir. Oyunculuğumda üzdüğüm, kırdığım teknik adam çok olmuştur."

"RUSYA'DAN ÇOK CİDDİ BİR TEKLİF ALDIM"

"Sarri'nin yanında 1.5 ay çalışmak için gidecektim. Süreç çok hızlı geçti. O dönemde milli takım görüşmem oldu daha sonra Başakşehir'e gelmeden önce Rusya'dan ciddi bir teklif aldım. Başakşehir teklifi gelince tüm teklifleri geri çevirdim. Başkanımızın benden takımın başına geçmemi istediği zaman tüm planlarımı değiştirdim. Çok mutluyum buraya geldiğim için."

"A MİLLİ TAKIM İÇİN TEKLİF ALDIM"

"A Milli Takım için teklif aldım, hem hocamız hem de federasyon başkanımız ile görüştük ama teklifin benim için doğru olmadığını düşündüm. Oynadığımız maçlardan sonra rakip teknik adamlarla maçın analizini yapmayı çok isterdim. Şenol Güneş'in değersizleştirilmesini doğru bulmuyorum. Ülkemizde futbol adamı çok az yetişiyor, onları değersizleştirmek doğru değil. Şenol Güneş, çok değerli bir teknik adam. Bu takımın gelişmesinde emekleri çok büyük."

"FENERBAHÇE'DE SPORTİF DİREKTÖRLÜĞÜ BEN İSTEMEDİM"

"Hayatımda birçok şeyi kazandım, birçok şeyi de kaybettim. Kaybetmeyi doğru yorumlarsanız sizi kazanmaya taşır. Hayatta risk almamanın, en büyük risk olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'de Sportif Direktörlüğü ben istemedim. Teknik Direktörlüğü ben istemedim. Bana bu görevler verildi. Çok sevdiğim meslek ve çok sevdiğim kulüp olunca geri durmadım. Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevini almak benim için kolay olmadı. 10 hafta içinde çok doğru işler yaptık. Erol hocanın nasıl katkıları olduysa, ben ve ekibimin de kulübümüze katkıları oldu. Ben Fenerbahçe için doğru olacağını söyleyip görevden ayrılmak istediğimi söyledim. Benim için ve Fenerbahçe için doğru olması gereken buydu. Fenerbahçe'nin başarılı olmasını isterim. Gövdesini taşın altına koyduğunu gördüğüm için Ali Koç'un başarılı olmasını gönülden isterim. Konu Fenerbahçe olduğu zaman biz susarız."

"F.BAHÇE'DE DOĞRULARIMIZ HATALARIMIZDAN ÇOKTU"

"Fenerbahçe'de doğrularımız, hatalarımızdan çok daha fazlaydı. Bizde hata olur ama yanlış olmaz. Hatalardan dönmesini bildik. Fenerbahçe'deki sürecimi en doğru şekilde yönettiğimi düşünüyorum. Fenerbahçe'de doğrularımız hatalarımızdan çok daha fazlaydı. Bizde hata olur ama yanlış olmaz."



