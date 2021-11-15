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İrfan Can Kahveci Galatasaray maçını kaçırıyor mu?

15.11.2021 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pazar günü Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe'de Valencia, Altay, Gustavo, Tisserand dinleniyor. İrfan Can da takımdan ayrı. Milli maçlar öncesi sakatlığını atlatan İrfan'ın nasıl bir sakatlık yaşadığı merak ediliyor.

İrfan Can Kahveci Galatasaray maçını kaçırıyor mu?
İrfan Can Kahveci

İrfan Can Kahveci

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Pazar günü Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe'de Valencia, Altay, Gustavo, Tisserand dinleniyor. İrfan Can da takımdan ayrı. Milli maçlar öncesi sakatlığını atlatan İrfan'ın nasıl bir sakatlık yaşadığı merak ediliyor.

BİREYSEL ÇALIŞMA

Sakatlığından dolayı Milli Takım'a gönderilmeyen İrfan Can, özel program dahilinde yaptığı bireysel çalışmayla antrenmanları sürdürüyor. Derbide ilk 11'de başlayıp başlamayacağı hakkında net bir bilgi yok.

"NE ZAMAN OYNAYACAK?"

Fenerbahçeli taraftarlar, sürekli gelen sakatlık haberler inden bıkmış durumda. Sosyal medyada gösterilen tepkinin boyutu çok büyük. İrfan'ın ayrılmasını isteyenler dahi var.


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Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü İrfan Can Kahveci
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