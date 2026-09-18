SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Kasımpaşa

Süper Lig'de 6 yıl sonra ilk! Kasımpaşa ile Konyaspor...

Kasımpaşa ile Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki mücadelede gol sesi çıkmadı. Bu sonuçla Kasımpaşa 10 puana yükselirken, Konyaspor 4 puana ulaştı.

Süper Lig'de 6 yıl sonra ilk! Kasımpaşa ile Konyaspor...
Cevdet Berker İşleyen

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelede iki takım da gol sevinci yaşayamazken, karşılaşma 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

GOL SESİ ÇIKMADI

İstanbul'daki mücadelede Kasımpaşa ile Konyaspor, 90 dakika boyunca skor tabelasını değiştiremedi. İki takımın golsüz berabere kaldığı son karşılaşma ise 29 Şubat 2020'de Konya'da oynanmıştı.

Bu sonuçla birlikte Kasımpaşa, ligdeki yenilmezlik serisini sürdürdü. Lacivert-beyazlı ekip, 6 hafta sonunda topladığı 10 puanla puan cetvelinde 4. sırada yer aldı.

Süper Lig de 6 yıl sonra ilk! Kasımpaşa ile Konyaspor... 1

KONYASPOR'UN PUANI 4 OLDU

Geçtiğimiz hafta sahasında Trabzonspor'u mağlup ederek dört maçlık mağlubiyet serisine son veren Konyaspor, Kasımpaşa deplasmanından bir puanla döndü. Yeşil-beyazlılar, puanını 4'e yükselterek 13. sırada kendisine yer buldu.

YENİ QNB MÜŞTERİLERİNE %0 FAİZLİ 100.000 TL FIRSATI!

YENİ QNB MÜŞTERİLERİNE %0 FAİZLİ 100.000 TL FIRSATI!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Vincenzo Montella, Kasımpaşa - Konyaspor maçını takip ettiVincenzo Montella, Kasımpaşa - Konyaspor maçını takip etti
Emre Belözoğlu: "Geçen sezon ile bu sene arasındaki farkımız dinamizmimiz"Emre Belözoğlu: "Geçen sezon ile bu sene arasındaki farkımız dinamizmimiz"
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun yeni görevi!

Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun yeni görevi!

Araziye götürüp darbettiler! "Anne beni öldürecekler"

Araziye götürüp darbettiler! "Anne beni öldürecekler"

Beşiktaş'tan UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'ya ağır darbe!

Beşiktaş'tan UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'ya ağır darbe!

Devasa miras kriz çıkardı! 'Bir kravat bile bırakmamış'

Devasa miras kriz çıkardı! 'Bir kravat bile bırakmamış'

Akaryakıtta tabela değişiyor! Motorine indirim geliyor

Akaryakıtta tabela değişiyor! Motorine indirim geliyor

TOKİ'de borcunu kapatana yüzde 25 indirim!

TOKİ'de borcunu kapatana yüzde 25 indirim!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.