Süper Lig'de 6 yıl sonra ilk! Kasımpaşa ile Konyaspor...

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelede iki takım da gol sevinci yaşayamazken, karşılaşma 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

GOL SESİ ÇIKMADI

İstanbul'daki mücadelede Kasımpaşa ile Konyaspor, 90 dakika boyunca skor tabelasını değiştiremedi. İki takımın golsüz berabere kaldığı son karşılaşma ise 29 Şubat 2020'de Konya'da oynanmıştı.

Bu sonuçla birlikte Kasımpaşa, ligdeki yenilmezlik serisini sürdürdü. Lacivert-beyazlı ekip, 6 hafta sonunda topladığı 10 puanla puan cetvelinde 4. sırada yer aldı.

KONYASPOR'UN PUANI 4 OLDU

Geçtiğimiz hafta sahasında Trabzonspor'u mağlup ederek dört maçlık mağlubiyet serisine son veren Konyaspor, Kasımpaşa deplasmanından bir puanla döndü. Yeşil-beyazlılar, puanını 4'e yükselterek 13. sırada kendisine yer buldu.