Emre Belözoğlu: Kaburgamda kırık var

"Kaburgamda kırık var. Yumuşama, çatlak falan yok. Bunu ajitasyon haline getirmeye gerek. Oynayabiliyorsam, sorun yok. Kaybetmenin acısı mı yoksa kırığın acısını mı tercih etsen derseniz, kırığın acısını tercih ederim. Kazanmak çok önemliydi. Sezon sonuna kadar böyle devam eder inşallah. Bunu yakalamak ve bunu devam ettirmek büyük takımların geleneğinde var. Takım arkadaşlarım saha içinde, taraftarlar saha dışında bana bazen hak etmediğim kadar teveccüh gösteriyorlar. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Ben çıktıktan sonra 1 kere pozisyon oldu. Defansif anlamda zor bir maç olmadı. Daha önce koparabilirdik maçı. Bizim adımıza talihsizlik Denizlispor'a yeni bir hocanın gelmesi, yeni bir motivasyonun olmasıydı. Denizlispor'un her zaman Süper Lig'de olması gerektiğini düşünüyorum. Bizim en büyük hedefimiz şampiyonluk. İnşallah taraftarlarımızı memnun ederiz."

TOLGA CİĞERCİ: HERKESİN EMEĞİNİ GERİ ÖDEMEK İSTİYORUM

Maçta ilk golü atan Tolga Ciğerci ise "Her gün çok iyi çalışıyorum bunu da hocam görüyor ve güveniyor. Nerede olursa olsun katkı verebilirsem ve üzerine de gol atabilirsem mutlu olurum. O da şükürler olsun, bu sene iyi gidiyor. Sakatlığımla ilgili fazla konuşmak istemiyorum. Maalesef uzun sürdü, tedaviye başladım, o da geç oldu. Sağolsun başkanımız, dokturumuz benimle çok ilgilendi. Onların sayesinde sahalara daha çabuk dönebildim. Onlara ne kadar teşekkür etsem azdır. Herkesin emeğini geri ödemek istiyorum ve elimden ne geliyorsa yapmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

DENİZ TÜRÜÇ: SERİ YAKALAMAK İSTİYORUZ

Deniz Türüç de "Burada her şeyden önemlisi 3 puandı. Bazı maçlar iyi olur, kötü olur öyle bir maçtı. Artık seri yakalamak istiyoruz. Bu uzun maratonda zirveye yavaş yavaş yaklaşıp sezonu şampiyon olarak bitirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.