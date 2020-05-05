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Emre Belözoğlu'ndan anlamlı hareket!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 05.05.2020 18:14 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de sezon sonu futbolculuk kariyerini sonlandırarak yolun sportif direktör olarak devam etmesine kesin gözüyle bakılan Emre Belözoğlu'dan anlamlı bir hareket geldi. Tecrübeli futbolcu futbola başladığı kulübünü unutmadı ve anlamlı bir jest yaptı.

İstanbul 2. Amatör Lig'de yer alan Yenidoğan Güneşspor aynı zamanda milli futbolcunun babası Mehmet Belözoğlu'nun da halen başkan yardımcılığını yaptığı kulüp... Bina hem kulübe hem de içinde bulunan çok amaçlı salonda mahalle halkına hizmet verecek.

İNŞAATLA BABASI İLGİLENDİ

Aynı zamanda Emre Belözoğlu'nun akrabası da olan Yenidoğan Güneşspor Kulübü Başkanı Cengizhan Bahçekapılı, geçmiş yıllarda binanın olduğu yerde daha önce prefabrik, mütevazı bir lokalleri olduğunu belirterek, "Zeytinburnu Belediyesi'ne başvurarak burasının 30 yıllık tahsisini aldık. Emre Belözoğlu sağ olsun binamızın yapım masraflarının büyük bölümünü karşıladı. Babası Mehmet Bey de inşaat aşamasıyla yakından ilgilendi. Yönetimimiz de büyük çaba sarf etti ve inşaat tamamlandı. Şu anda binayı kısmen kullanmaya başladık. Planımız liglerin bitmesinin ardından resmi açılış yapmaktı. Ancak açılışımızı korona salgınının geçmesinden sonraki bir zaman dilimine erteledik" ifadelerini kullandı.

FUTBOLA O KULÜPTE BAŞLADI

Emre Belözoğlu'nun Güneşspor'a yaptırdığı bina, birçok amatör kulüpte bulunmayan özelliklere sahip. Binanın bodrum katı sporcuların kondisyon ve aletli jimnastik çalışmaları için ayrılmış durumda. Giriş katında kulübün bilgi ofisiyle birlikte Gökalp Mahallesi Muhtarlığı yer almakta (Mahalle Muhtarı Celal Ertuğrul aynı zamanda Güneşspor'un ikinci başkanı). İkinci katta kulüp üyelerine yönelik modern bir lokal mevcut. Emre Belözoğlu resmi olarak ilk kulübü olan Zeytinburnuspor'da lisans çıkarmadan önce Güneşspor'da idmanlara çıktı ve bir anlamda futbola bu kulüpte adım attı. Milli futbolcunun babası Mehmet Belözoğlu ise lisanslı olarak bu ekipte forma giydi.


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