SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Emre Belözoğlu'ndan karar! İşte Lukaku yerine istediği 2 isim

Emre Belözoğlu'nun atletik ve tempolu futbolcu vurgusunun ardından Fenerbahçe'nin ara transfer planı şekilleniyor. Sarı-lacivertliler, dört bölgeye takviye hazırlığı yaparken Gift Orban ve Kelechi Iheanacho'yu da forvet adayları arasına aldı. Lukaku'nun performansı ise belirleyici olacak.

Emre Belözoğlu'ndan karar! İşte Lukaku yerine istediği 2 isim
Cevdet Berker İşleyen

Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu'nun yeni sezon ve ara transfer dönemi için belirlediği oyuncu profili netleşmeye başladı. Sarı-lacivertli yönetimin, devre arasında kadronun fiziksel gücünü ve oyun temposunu artıracak takviyeler üzerinde çalıştığı öne sürüldü.

Emre Belözoğlu, cumartesi günü yaptığı açıklamada modern futbolda atletik özelliklere sahip oyuncuların önemine dikkat çekti. Tecrübeli teknik adamın bu yaklaşımı doğrultusunda ara transfer döneminde fiziksel kapasitesi yüksek ve tempolu futbolcuların kadroya kazandırılması hedefleniyor.

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde stoper, sağ bek, merkez orta saha ve forvet bölgelerinin bulunduğu belirtildi. Özellikle orta sahada hem mücadele gücü yüksek hem de oyun kurulumunda etkili olabilecek futbolcuların öncelikli seçenekler arasında yer aldığı aktarıldı.

PERFORMANSI BELİRLEYİCİ OLACAK

Emre Belözoğlu ndan karar! İşte Lukaku yerine istediği 2 isim 1

Sarı-lacivertlilerin hücum hattındaki transfer kararında Romelu Lukaku'nun göstereceği performansın önemli rol oynayacağı ifade edildi. Belçikalı golcünün beklentileri karşılayamaması halinde Fenerbahçe'nin daha atletik özelliklere sahip farklı bir santrforu gündemine alabileceği kaydedildi.

ORBAN VE IHEANACHO İDDİASI

Emre Belözoğlu ndan karar! İşte Lukaku yerine istediği 2 isim 2

Fenerbahçe'nin forvet transferi için iki ismi değerlendirdiği öne sürüldü. Haberde, Amed Sportif Faaliyetler forması giyen Gift Orban ile Bursaspor'da oynayan Kelechi Iheanacho'nun sarı-lacivertlilerin transfer listesinde bulunduğu belirtildi.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Milli basketbolcu NBA G League'de 42 sayı kaydettiMilli basketbolcu NBA G League'de 42 sayı kaydetti
Nihat Kahveci'den maçın ardından dikkat çeken sözler! "Enteresan duygular içindeyim"Nihat Kahveci'den maçın ardından dikkat çeken sözler! "Enteresan duygular içindeyim"
Anahtar Kelimeler:
transfer Emre Belözoğlu son dakika fenerbahçe lukaku
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'deki uçuş kaosu sürüyor: 5 binden fazla sefer etkilendi! Trump'tan Kongre'ye çağrı

ABD'deki uçuş kaosu sürüyor: 5 binden fazla sefer etkilendi! Trump'tan Kongre'ye çağrı

Bölgede gerilim tırmanıyor! "Havalimanı ve petrol tesislerini vurduk"

Bölgede gerilim tırmanıyor! "Havalimanı ve petrol tesislerini vurduk"

Milliler Fransa'ya direnemedi! Uluslar Ligi'nde kötü son

Milliler Fransa'ya direnemedi! Uluslar Ligi'nde kötü son

Ünlü şarkıcı Kutsi evlendi! İşte nikahtan kareler

Ünlü şarkıcı Kutsi evlendi! İşte nikahtan kareler

Doğal gaz faturalarında yeni karar!

Doğal gaz faturalarında yeni karar!

13 yıllık bekleyiş bitiyor! Geminbeli Tüneli'nde sona gelindi

13 yıllık bekleyiş bitiyor! Geminbeli Tüneli'nde sona gelindi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.