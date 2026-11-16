Emre Belözoğlu'ndan karar! İşte Lukaku yerine istediği 2 isim

Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu'nun yeni sezon ve ara transfer dönemi için belirlediği oyuncu profili netleşmeye başladı. Sarı-lacivertli yönetimin, devre arasında kadronun fiziksel gücünü ve oyun temposunu artıracak takviyeler üzerinde çalıştığı öne sürüldü.

Emre Belözoğlu, cumartesi günü yaptığı açıklamada modern futbolda atletik özelliklere sahip oyuncuların önemine dikkat çekti. Tecrübeli teknik adamın bu yaklaşımı doğrultusunda ara transfer döneminde fiziksel kapasitesi yüksek ve tempolu futbolcuların kadroya kazandırılması hedefleniyor.

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde stoper, sağ bek, merkez orta saha ve forvet bölgelerinin bulunduğu belirtildi. Özellikle orta sahada hem mücadele gücü yüksek hem de oyun kurulumunda etkili olabilecek futbolcuların öncelikli seçenekler arasında yer aldığı aktarıldı.

PERFORMANSI BELİRLEYİCİ OLACAK

Sarı-lacivertlilerin hücum hattındaki transfer kararında Romelu Lukaku'nun göstereceği performansın önemli rol oynayacağı ifade edildi. Belçikalı golcünün beklentileri karşılayamaması halinde Fenerbahçe'nin daha atletik özelliklere sahip farklı bir santrforu gündemine alabileceği kaydedildi.

ORBAN VE IHEANACHO İDDİASI

Fenerbahçe'nin forvet transferi için iki ismi değerlendirdiği öne sürüldü. Haberde, Amed Sportif Faaliyetler forması giyen Gift Orban ile Bursaspor'da oynayan Kelechi Iheanacho'nun sarı-lacivertlilerin transfer listesinde bulunduğu belirtildi.