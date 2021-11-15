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Emre Belözoğlu, Tivibu Spor'a konuk oluyor

15.11.2021 18:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda yapılacak ve Çiğdem Günal'ın moderatörlüğünde canlı yayınlanacak röportaj 20.15'te Tivibu Spor ekranlarında olacak

İSTANBUL (AA) - Türk futbolunun önemli isimlerinden, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Tivibu Spor özel röportajında Çiğdem Günal'ın sorularını yanıtlayacak.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom'un dijital platformu Tivibu, kaliteli programları ve özel konukları ile Türk futbolunun da nabzını tutuyor.

Tivibu Spor ekranları bu akşam Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ağırlayacak.

Röportajda; Medipol Başakşehir'in Spor Toto Süper Lig'deki bu sezonki performansı, genç teknik adamın geçen sezon Fenerbahçe başındaki ilk teknik direktörlük deneyimi ve Türk futboluna dair çok daha fazlası konuşulacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda yapılacak ve Çiğdem Günal'ın moderatörlüğünde canlı yayınlanacak röportaj 20.15'te Tivibu Spor ekranlarında olacak.

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