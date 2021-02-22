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Emre Demir ve Nurettin Korkmaz’a milli davet

22.02.2021 15:08 | Son Güncelleme:
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Emre Demir ve Nurettin Korkmaz’a milli davet

Hes Kablo Kayserispor’un genç futbolcularından Emre Demir ve Nurettin Korkmaz U19 Milli Takımı’nın 28 Şubat-04 Mart 2021 tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak hazırlık kampına davet edildi.U19 Milli Takımı 28 Şubat-04 Mart 2021 tarihleri arasında İstanbul’da yapacağı hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı.

Hes Kablo Kayserispor’un genç futbolcularından Emre Demir ve Nurettin Korkmaz U19 Milli Takımı’nın 28 Şubat-04 Mart 2021 tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak hazırlık kampına davet edildi.
U19 Milli Takımı 28 Şubat-04 Mart 2021 tarihleri arasında İstanbul’da yapacağı hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor iki genç oyuncusu Emre Demir ve Nurettin Korkmaz davet edildi. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 28 Şubat Pazar günü saat 13.00’te TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde toplanacak.
U19 Milli Takımı’nın hazırlık kampı aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:
Kaleciler: Arda Özçimen (Göztepe A.Ş.), Kağan Moradaoğlu (Trabzonspor A.Ş.)
Defans: Seyfettin Anıl Yaşar (Afjet Afyonspor), Ertuğrul Kurtuluş (Bursaspor), Rahmi Salih Kaya (Altınordu), Emin Bayram (Beypiliç Boluspor), Çağtay Kurukalıp (Kasımpaşa A.Ş.), Muhammed Emin Sarıkaya (Medipol Başakşehir FK), Taha Erdem Cevahiroğlu (Trabzonspor A.Ş.), Nurettin Korkmaz (Hes Kablo Kayserispor)
Orta Saha: Hakan Yeşil (Trabzonspor A.Ş.), Furkan Metin (Altınordu), Berat Altındiş (Bursaspor), Buluthan Bulut (Alanya Kestelspor), Samed Onur (Bayer 04 Leverkusen), Semih Altıkulaç (Standard de Liege), Eyüp Akcan (Tarsus İdman Yurdu), Fatih Yiğit Şanlıtürk (Fenerbahçe A.Ş.), Emre Demir (Hes Kablo Kayserispor), Muhammet Tunahan Taşçı (Ajax)
Forvet: Salih Kavrazlı (Hekimoğlu Trabzon), Erencan Yardımcı (Eyüpspor), Polat Abay (Niğde Anadolu FK)
Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas
Teknik Direktör: Şenol Ustaömer

Emre Demir ve Nurettin Korkmaz’a milli davet

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