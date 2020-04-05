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Emre Demir’den Evde Kal çağrısı

KAYSERİ HABERLERİ  | 05.04.2020 09:26 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor’un genç yeteneği Emre Demir, Covid19 salgınından ötürü evden çıkmazken, gençlere de "evde kal" çağrısı yaptı.Hes Kablo Kayserispor’un milli oyuncusu Emre Demir, liglere ara verildiği şu günlerde çalışmalarını evde sürdürüyor.

Emre Demir’den Evde Kal çağrısı

Hes Kablo Kayserispor’un genç yeteneği Emre Demir, Covid19 salgınından ötürü evden çıkmazken, gençlere de "evde kal" çağrısı yaptı.
Hes Kablo Kayserispor’un milli oyuncusu Emre Demir, liglere ara verildiği şu günlerde çalışmalarını evde sürdürüyor. Biran önce futbola dönmek isteyen ancak Covid19 salgınından ötürü tüm zamanını evde geçiren Emre Demir, gençlere de evlerinden çıkmama konusunda çağrı yapıyor.
Bilim Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmalarının yasaklandığı Türkiye’de en güvenli yerin ev olduğunun altını çizen Emre Demir, takım arkadaşlarına da seslenerek "Kayserispor’da oynayan genç kardeşlerim. Sağlığınız için, geleceğiniz için evde kalın ve çalışmayı bırakmayın" çağrısında da bulundu.
Emre Demir, evinde olduğu süre içerisinde antrenmanlarını devam ettirirken spor dışındaki zamanlarını ise 5 yaşındaki kardeşi Nur Sima Demir ile kitap okuyarak, televizyon izleyerek değerlendiriyor.

Emre Demir’den Evde Kal çağrısı

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