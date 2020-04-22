Emre Kılınç Galatasaray iddialarına cevap verdi

Sivasspor'da forma giyen başarılı oyuncu Emre Kılınç, hakkında çıkan transfer iddiaları hakkında konuştu.
Emre Kılınç, "Boluspor'da oynarken kulübüm, Galatasaray'la anlaştıklarını söyledi. 'Türkiye'nin en büyük kulübü, benim için zevk' dedim. Maddi konuları falan görüştük. Son anda başkan vazgeçti. Kulüpler anlaşma sağlayamadı herhalde. Galatasaray'da o zamanlar Sneijder, Drogba gibi isimler oynuyordu. Ben bu duyguyu o zaman yaşayamadım. Hiçbir şey için pişman değilim. Belki şans bulamayacaktım. Şu an en doğru zaman." dedi.
Emre Kılınç,"Bu sezon en çok Galatasaray maçında zorlandık. Kendimizi aciz gibi hissettik, inanılmazlardı. Şu an transfer olacağım takımı açıklayamam, etik olarak doğru olmaz. Her insanın çocukluk hayali var." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'da flaş ayrılık
Altay Bayındır televizyonu kale yaptı!
Ben Messi değilim
Karius'tan Beşiktaş açıklaması!
Obradovic'ten Fenerbahçe açıklaması!
Barcelona'dan flaş Abdülkadir Ömür açıklaması!
Arda Turan'dan açıklama
İsveç'te planlanan tarihe 14 Haziran
'Barcelona ve Messi hayalini hep düşünüyorum'
Futbolu yakından ilgilendiren öneri
Beşiktaş'ta şok ayrılık! Sözleşmesini feshetti!
Lukaku'dan gündemi sarsan koronavirüs iddiası
Hakan Çalhanoğlu imzayı atıyor!
Ozan Kabak’tan 45 saniyede şov!
Antreman sırasında hayatını kaybetti!
Koronaya rağmen sözleşme...
Okuyucu Yorumları 0 yorum