Galatasaray'dan Olympiakos'a giden Emre Mor, kariyeri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Emre Mor, "Ben gettodan çıkan bir çocuğum ve Almanya'ya gittiğimde, Dortmund'da bir anda sokaklarda dolaşan bir çocuk oldum, normal olamazdım. Zorlu günlerdi. En başta herkesin beni tanıması güzeldi, gururlandırıyordu ancak sonunda artık özgür olmadığımı hissettim." dedi.

İNSANLARIN ABARTMASINI İSTEMİYORUM

Emre Mor, "İnsanlar beni çok abarttı, benim hata yapmayacak bir oyuncu olduğumu düşündüler. Bana 'Yeni Messi' dediler ve ben, 'Hayır, ben yeni Messi değilim, ben sadece Emre Mor'um' diye cevap verdim o dönemde. İnsanların beni o kadar abartmasını istemedim, çünkü kendi standartlarım ve hedeflerim vardı, insanların beni Messi diye çağırmasını istemiyorum." dedi.

KÖTÜ TARAFIMI ÖNE ÇIKARDILAR

Mor, "Danimarka'dan, küçük sevimli Danimarka'mdan ayrılmak kolay olmadı. Danimarka'daki antrenörler hep daha eğitici yaklaşıyordu, Celta Vigo'dakiler ise çok sertti. İdmana geç kalmak gibi 'gençlik hataları' yaptığımda, benim kötü tarafımı öne çıkardılar. Celta Vigo'da benim hatalarım oldu, daha akıllı olmalıydım. Hatalar yaptım. Bazı zamanlarda, kontrol edemediğim bir öfke problemim var, bunu kabul ediyorum. Bunu düzeltmek için çalışıyoruz ve kendimi de geliştirdim. Ancak bazen, sırf daha önce hatalar yaptığım için yanlış anlaşıldığımı hissediyorum." dedi.