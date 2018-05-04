Emre Mor'un yeni takımını açıkladılar
Emre Mor'un yeni takımını açıkladılar
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Milli futbolcumuz Emre Mor sezon başında 13 milyon euro bonservis bedeliyle Borussia Dortmund’dan İspanyol ekibi Celta Vigo’ya transfer olmuştu.
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La Liga’da umduğunu bulamayan Emre Mor, geçtiğimiz günlerde takımı tarafından ikinci kez kadro dışı bırakıldı.
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Emre’nin kadro dışı kalmasının ardından Almanya’dan bomba gibi bir iddia ortaya atıldı.
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Ülkenin en yüksek tirajlı gazetesi Bild, 20 yaşındaki oyuncunun sezon sonunda İspanya’dan ayrılacağını ve Galatasaray’a transfer olacağını yazdı.
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Haberin içeriğinde “Emre Mor, Borussia Dortmund’un ardında Celta Vigo’da da aradığı ortamı bulamadı...
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Emre’nin gelecek sezonki durağı Galatasaray olacak” bilgisine yer verildi.
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Gurbetçi oyuncu, devre arasında da Galatasaray’ın gündemine gelmişti.
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Galatasaray yönetimi, Fatih Terim’in direktifleri doğrultusunda Emre Mor için Celta Vigo’ya 2 yıllık kiralama teklifi sunmuş ancak teklif reddedilmişti.
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Galatasaray'ın Emre Mor için Ocak ayında sunduğu teklifi lig sonunda tekrarlayacağı belirtildi.
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Fatih Terim, sezon sonunda satılacak olan Rodrigues’in boşluğunu Emre Mor ile doldurmayı planlıyor. (Güneş)
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