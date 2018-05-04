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Emre Mor'un yeni takımını açıkladılar

İSPANYA HABERLERİ  | 04.05.2018 13:43 | Son Güncelleme

Almanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Bild, Emre Mor'un yeni takımıyla ilgili bomba bir iddia ortaya attı.

Emre Mor'un yeni takımını açıkladılar

Emre Mor'un yeni takımını açıkladılar

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Milli futbolcumuz Emre Mor sezon başında 13 milyon euro bonservis bedeliyle Borussia Dortmund’dan İspanyol ekibi Celta Vigo’ya transfer olmuştu.

Milli futbolcumuz Emre Mor sezon başında 13 milyon euro bonservis bedeliyle Borussia Dortmund’dan İspanyol ekibi Celta Vigo’ya transfer olmuştu.
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La Liga’da umduğunu bulamayan Emre Mor, geçtiğimiz günlerde takımı tarafından ikinci kez kadro dışı bırakıldı.

La Liga’da umduğunu bulamayan Emre Mor, geçtiğimiz günlerde takımı tarafından ikinci kez kadro dışı bırakıldı.
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Emre’nin kadro dışı kalmasının ardından Almanya’dan bomba gibi bir iddia ortaya atıldı.

Emre’nin kadro dışı kalmasının ardından Almanya’dan bomba gibi bir iddia ortaya atıldı.
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Ülkenin en yüksek tirajlı gazetesi Bild, 20 yaşındaki oyuncunun sezon sonunda İspanya’dan ayrılacağını ve Galatasaray’a transfer olacağını yazdı.

Ülkenin en yüksek tirajlı gazetesi Bild, 20 yaşındaki oyuncunun sezon sonunda İspanya’dan ayrılacağını ve Galatasaray’a transfer olacağını yazdı.
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Haberin içeriğinde “Emre Mor, Borussia Dortmund’un ardında Celta Vigo’da da aradığı ortamı bulamadı...

Haberin içeriğinde “Emre Mor, Borussia Dortmund’un ardında Celta Vigo’da da aradığı ortamı bulamadı...
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Emre’nin gelecek sezonki durağı Galatasaray olacak” bilgisine yer verildi.

Emre’nin gelecek sezonki durağı Galatasaray olacak” bilgisine yer verildi.
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Gurbetçi oyuncu, devre arasında da Galatasaray’ın gündemine gelmişti.

Gurbetçi oyuncu, devre arasında da Galatasaray’ın gündemine gelmişti.
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Galatasaray yönetimi, Fatih Terim’in direktifleri doğrultusunda Emre Mor için Celta Vigo’ya 2 yıllık kiralama teklifi sunmuş ancak teklif reddedilmişti.

Galatasaray yönetimi, Fatih Terim’in direktifleri doğrultusunda Emre Mor için Celta Vigo’ya 2 yıllık kiralama teklifi sunmuş ancak teklif reddedilmişti.
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Galatasaray'ın Emre Mor için Ocak ayında sunduğu teklifi lig sonunda tekrarlayacağı belirtildi.

Galatasaray'ın Emre Mor için Ocak ayında sunduğu teklifi lig sonunda tekrarlayacağı belirtildi.
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Fatih Terim, sezon sonunda satılacak olan Rodrigues’in boşluğunu Emre Mor ile doldurmayı planlıyor. (Güneş)

Fatih Terim, sezon sonunda satılacak olan Rodrigues’in boşluğunu Emre Mor ile doldurmayı planlıyor. (Güneş)
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Anahtar Kelimeler:
Emre Mor Galatasaray Bild celta vigo

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