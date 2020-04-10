YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Emre Taşdemir evde çalışıyor

Emre Taşdemir evde çalışıyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 10.04.2020 13:17 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor’un sol bek oyuncusu Emre Taşdemir, antrenmanlarını evde sürdürüyor.Devre arasında Galatasaray’dan kiralık olarak transfer edilen ve kısa sürede oynadığı futbol ile taraftarın gönlüne girmeyi başaran Emre Taşdemir, Covid19 virüs salgını nedeniyle liglere ara verilen şu günlerde formunu korumak için evde idman yapıyor.

Emre Taşdemir evde çalışıyor

Hes Kablo Kayserispor’un sol bek oyuncusu Emre Taşdemir, antrenmanlarını evde sürdürüyor.
Devre arasında Galatasaray’dan kiralık olarak transfer edilen ve kısa sürede oynadığı futbol ile taraftarın gönlüne girmeyi başaran Emre Taşdemir, Covid19 virüs salgını nedeniyle liglere ara verilen şu günlerde formunu korumak için evde idman yapıyor. Kayserispor teknik heyetinin kendisi için çıkardığı çalışma programına uyan Emre Taşdemir, biran önce Korona Virüs salgının sona ermesini ve yeniden futbol dolu günlere dönmeyi arzu ediyor. Emre Taşdemir, "Türk halkı olarak yine kenetlenerek, bakanlığımızın direktiflerine uyarak bu virüs illetini atlatacağız inşallah. Yine futbol dolu günlere döneceğiz. Evde Kal Türkiyem" mesajı verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kabus bitmiyor! 'Ölüm oranı gripten 10 kat fazla' Kabus bitmiyor! 'Ölüm oranı gripten 10 kat fazla'
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Gaziantep'te bir mahalle ile 21 ev karantinaya alındı

Gaziantep'te bir mahalle ile 21 ev karantinaya alındı

Evden çıkamayan gencin pastası ayağına geldi

Evden çıkamayan gencin pastası ayağına geldi

Kaymakam Aslan’dan ‘Polis Haftası’ mesajı

Kaymakam Aslan’dan ‘Polis Haftası’ mesajı

Edremit’te ısı pompası ahşap evi yaktı

Edremit’te ısı pompası ahşap evi yaktı

Şehit ve gazi ailelerinden CHP’li Özel’e sert tepki

Şehit ve gazi ailelerinden CHP’li Özel’e sert tepki

Konya Valisi Toprak'tan hastanelerdeki yoğunluk oranına ilişkin açıklama:

Konya Valisi Toprak'tan hastanelerdeki yoğunluk oranına ilişkin açıklama:

Kayseri Namaz Vakitleri 10 Nisan Cuma

İmsak
04:36
Sabah
06:02
Öğle
12:44
İkindi
16:23
Akşam
19:17
Yatsı
20:37

Kayseri Nöbetçi Eczaneler10 Nisan Cuma

Deva Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Marmara Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Şule Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Çayırağası Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Toki Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Meral Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Leyla Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kayseri’de silahlı kavga: 1 yaralı

Kayseri’de silahlı kavga: 1 yaralı

Kayseri'de yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Kayseri'de yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Başkan Büyükkılıç’tan ‘Alt geçit’ müjdesi

Başkan Büyükkılıç’tan ‘Alt geçit’ müjdesi

Neslihan'ın Ölümüne Neden Olan Şoför: Uykusuzdum, Dalmışım (2)

Neslihan'ın Ölümüne Neden Olan Şoför: Uykusuzdum, Dalmışım (2)

Pazar yerinde anne ile kızı silahla vuruldu

Pazar yerinde anne ile kızı silahla vuruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.