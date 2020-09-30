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Emsan, Demre Serisi’nin eni üyesi ile mutfaklara fonksiyonellik kazandırıyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 30.09.2020 15:59 | Son Güncelleme

Emsan, "Her zaman, en iyisi, en uygun fiyata" anlayışıyla hazırladığı seçkin koleksiyonlarına eklediği yeni ürünleriyle kadınların hayatını kolaylaştırmayı sürdürüyor

İSTANBUL (AA) - Emsan Demre Serisi’nin yeni üyesi Demre Makarna & Haşlama Tenceresi ile lezzetli makarna çeşitlerinin yanı sıra haşlama sebze gibi sağlıklı yemeklere imzasını atarak, mutfaklara fonksiyonellik kazandırıyor.

Emsan açıklamasına göre, Demre Serisi’nin yeni üyesi Demre Makarna-Haşlama Tenceresi ile lezzetli makarna çeşitlerinin yanı sıra haşlama sebze gibi sağlıklı yemeklere imzasını atarak, mutfaklara fonksiyonellik kazandırıyor.

Kadınların mutfaktaki "yol arkadaşı" Emsan'ın çeliği kullanılarak özel olarak tasarlanan tencere, süzme işlemini kolaylaştıran özel bir donanımıyla dikkati çekiyor.

Ayrıca lezzetli makarna çeşitlerinin yanı sıra, haşlama sebze gibi sağlıklı yemekler için kadınlara yardımcı olan söz konusu ürün, tüm Emsan mağazalarında ve "emsan.com.tr" internet sitesinde 299,99 TL’den satışa sunuldu.

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