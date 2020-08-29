EMŞAV’dan 200’üncü mevlit

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Temsilciliği tarafından her ayın son haftası şehitler için gerçekleştirilen Mevlid-i Şerif’in 200’üncüsü yapıldı.

Program Çarşamba ilçesi Acıklı Mahallesi İmamı Murat Başer ve Abdullah Paşa Cami Müezzin Kayyımı Muharrem Arslan tarafından şehit ağabeyi Hasan Keleş’in katkılarıyla icra edildi. Korona virüs salgınından dolayı camide icra edilen mevlit sosyal medya üzerinden yapılan canlı yayınla da üyelere, şehit ve gazi yakınlarına izletildi.

EMŞAV Karadeniz Temsilcisi Bilal Erim, “Dualarımıza iştirak eden herkesten Allah razı olsun. Emeği geçenlere EMŞAV adına teşekkür ediyoruz. Bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Şehit yakınlarımızın acılarını yürekten paylaşıyoruz. Görevi başındaki emniyet güçlerimize, askerlerimize sağlık sıhhat başarı diliyoruz. Ebediyete göçen gazilerimize, yakınlarımıza rahmet diliyoruz. Şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun” dedi.



