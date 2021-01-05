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EMŞAV’dan eylemcilere ’katil’ tepkisi

İSTANBUL HABERLERİ  | 05.01.2021 15:29 | Son Güncelleme

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Yılmaz, İstanbul’da rektör eyleminde "Katil polis" şeklinde slogan atan grupları kınadı.EMŞAV Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Yılmaz, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne Profesör Dr.

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Yılmaz, İstanbul’da rektör eyleminde "Katil polis" şeklinde slogan atan grupları kınadı.
EMŞAV Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Yılmaz, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne Profesör Dr. Melih Bulu’nun atanmasına karşı çıkan gruplar hakkında kamuoyu açıklamalarında bulundu. Abdurrahman Yılmaz, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Profesör Dr. Melih Bulu’nun atanmasına karşı çıkan bazı grupların düzenlemiş olduğu illegal gösterilerde ’Katil polis’ şeklinde slogan atmaları ve çeşitli hakaretlerini şiddetle kınıyoruz” dedi.

“Attıkları sloganlarda ancak kendilerini tarif ederler”
Yılmaz, “Demokratik toplumlarda gösteri ve yürüyüşler elbette ki bir haktır. Lakin kanunlar ve yasalar çerçevesinde yapılması kaydıyla bir haktır. Ülkenin huzur ve güvenliği için canını dişine takan, gece-gündüz demeden her şartta görevini
layıkıyla yapmaya çalışan, bu uğurda binlerce şehit ve gazi veren polisimize katil diye slogan atmak kabul edilecek bir tepki değildir. Kim tarafından yönlendirildiği ve neye hizmet ettiği belli olmayan bir güruhtan bu ülkeye bir fayda gelmeyeceği gibi attıkları sloganlarda ancak kendilerini tarif etmektedir. Türk polisi dün olduğu gibi, bugünde şan ve şerefle hizmet etmektedir. Demokratik toplumun vazgeçilmezi, huzur ve güvenin teminatıdır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi; ’Herkesin polisi kendi vicdanıdır, polis vicdanı olmayanın karşısındadır.’ Türk polisi dün olduğu gibi bugün de yarın da vicdanı olmayan kanunsuzların, hukuk tanımazların karşısında olmaya devam edecektir. Türk polisinden katil değil ancak kahraman olur, şehit olur, gazi olur” diye konuştu.

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